Cerrillos: las nuevas generaciones mantienen viva la pasión por el ciclismo

En Cerrillos, donde las calles todavía respiran aire de pueblo, el ciclismo no es solo un deporte, es una forma de vida. Desde hace décadas, esta tierra se convirtió en un semillero de pedalistas, con nombres que marcaron una época como Josito Moreira, Edgar Walter Díaz, Oscar "Peke" Aramayo y el recordado Poroto Valdéz, entre otros, y nuevas generaciones que continúan la tradición sobre dos ruedas.

Entre ellas brilla Delfina Ferando, una adolescente de 14 años que ya empieza a escribir su propia historia. En los recientes Juegos Nacionales Evita, realizados en Mar del Plata, Delfina fue la salteña mejor clasificada en la exigente prueba de velocidad de 500 metros, donde se midió con 28 competidoras de todo el país y se quedó con un destacado sexto puesto.

“Fue una experiencia increíble, había mucha adrenalina y muchas chicas muy rápidas. Ella solo quería disfrutar y dar lo mejor de sí”, contaron miembros de la delegación norteña.

Pero no todo fue sencillo. En el segundo día de carrera, una caída múltiple protagonizada por una competidora jujeña afectó a varias ciclistas, entre ellas a Delfina, que no pudo mantener el mismo rendimiento del día anterior. Sin embargo, lejos de frustrarse, la cerrillana lo tomó como un nuevo aprendizaje. Apenas volvió a Salta, se subió otra vez a la bici y retomó los entrenamientos con más ganas que nunca.

Esto no la detiene, le da más fuerza. Ella quiere seguir mejorando y algún día representar a Salta en competencias internacionales. Para alcanzar ese objetivo, entrena entre tres y cuatro veces por semana.

Su mamá, Natalia Bellido, miembro de una tradicional familia de gauchos del Valle de Lerma, cuenta que en casa todo gira en torno al ciclismo. “Vivimos en el barrio INTA, y Delfina empezó a pedalear desde los 10 años. Al principio fue un juego, pero después se lo tomó muy en serio. Es un deporte que vive en la familia. Tiene tíos ciclistas y desde chiquita los miraba con admiración”.

Delfina cursa el segundo año del secundario en el colegio Santa Rosa, en la ciudad de Salta, y combina los estudios con su entrenamiento. “A veces cuesta encontrar el tiempo, pero ella lo disfruta tanto que no se queja”, dice Natalia, con una mezcla de orgullo y ternura.

En los Juegos también participaron otros destacados representantes salteños como Mía Doric, Máximo Laguna y Carlos Ramos, que acompañaron a la delegación provincial.

El ejemplo de Delfina confirma que Cerrillos sigue siendo cuna de bikers, como los llaman ahora. De la vieja escuela a la nueva camada, los ciclistas del departamento mantienen viva una pasión que trasciende generaciones. Porque en esas calles donde alguna vez pedalearon Moreira y Aramayo, hoy una adolescente demuestra que el relevo está asegurado. Y que el sonido de las ruedas sobre el asfalto seguirá siendo, por mucho tiempo, el pulso del pueblo.