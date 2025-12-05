Calles anegadas en Salta tras un temporal de lluvia

La ciudad de Salta volvió a registrar complicaciones durante la tarde de este viernes luego del temporal que se desató pasadas las 17. La precipitación intensa en pocos minutos generó calles anegadas, vehículos varados y complicaciones en los accesos principales hacia el centro. Las zonas bajas fueron las más afectadas, con acumulación de agua que superó cordones y veredas.

Desde el municipio y Tránsito se recomendó circular con precaución, evitar cruce de badenes y no desplazarse por sectores con corrientes rápidas. La alerta naranja se mantiene activa hasta la medianoche, con probabilidad de tormentas fuertes, ráfagas, actividad eléctrica y caída abundante de agua en cortos períodos, lo que podría generar nuevos anegamientos.