PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
5 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Circulo Médico
Mundial 2026
FIFA
Mundial 2026
Mundial 2026
Cortes en la ruta 51
Lluvia en Salta
Campo Santo
Circulo Médico
Mundial 2026
FIFA
Mundial 2026
Mundial 2026
Cortes en la ruta 51
Lluvia en Salta
Campo Santo

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

VIDEO. Horror en Campo Santo: cinco caballos baleados y fuerte repudio vecinal

Cinco animales equinos fueron ultimados con disparos calibre 22 en un predio cercano al barrio 200 Viviendas. Las familias propietarias denunciaron el hecho y exigen justicia. La Municipalidad de Campo Santo manifestó su “enérgico repudio” y pidió colaboración vecinal para identificar al responsable.

Sergio Tapia

Viernes, 05 de diciembre de 2025 20:44
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un brutal episodio de maltrato animal conmociona a Campo Santo. Al menos cinco caballos fueron asesinados durante la madrugada del jueves, luego de recibir disparos certeros en la zona del estómago. El hecho fue descubierto pasadas las 5, cuando los propietarios se acercaron para alimentarlos.

De los diez animales que habían quedado atados en el predio, tres murieron en el acto y otros dos fallecieron horas después por la gravedad de las heridas. Las familias Zalazar, Farfán y Cardozo, dedicadas a la cría y recorrida de pequeños terrenos, confirmaron que el resto de los caballos continúa en observación. “Esperamos que la persona que realizó esta repudiable matanza pague por lo que hizo”, expresaron.

 

 

El intendente de Campo Santo, Carlos “Taché” Sánchez, repudió públicamente el ataque. “Personas aún no identificadas atacaron con armas de fuego a caballos que descansaban tranquilamente, con la clara intención de herir y matar a estos indefensos animales”, sostuvo. Además, aseguró que se realizan actuaciones para dar con los responsables y pidió a los vecinos aportar información.

Según trascendió, un productor agrícola que posee terrenos colindantes al sitio donde pernoctan los animales habría manifestado días antes su intención de eliminarlos, responsabilizándolos por daños en sus cultivos. Si bien fue citado por la policía, solo se concretó una identificación simple, y continúa bajo investigación.

Carla Zalazar, hija de uno de los damnificados, compartió imágenes y el relato de lo ocurrido a través de redes sociales. “Mi papá los fue a ver por última vez a las 23, y cuando regresó encontró a su yegua agonizando y a otro caballo con un agujero en la panza”, publicó.

La Policía trabaja sobre registros de cámaras de seguridad y testimonios vecinales con el objetivo de esclarecer el hecho y avanzar en las imputaciones por maltrato y muerte deliberada de animales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD