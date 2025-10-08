Argentina vs Nigeria, por el pase a cuartos de final del Mundial Sub 20, EN VIVO: la selección golea 4 a 0

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Selección Argentina de Diego Placente enfrenta a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile. El ganador se enfrentará a México, que viene de vencer al local. El partido se juega desde las 16.30 con televisación de DSports y Telefe.

El minuto a minuto de Argentina vs. Nigeria:

18.16 41 minutos: Argentina casi marca el quinto

Silvetti encontró mal parada a la defensa de Nigeria, llegó hasta el borde del área grande y al ver al arquero adelanto, se la picó, pero el 1 del conjunto africano la desvió al corner con los justo

18.05 30 minutos: Nueva variante en la Selección

Santiago Fernández ingresa en lugar de Dylan Gorosito

17.55 20 minutos: Gooool de Argentina. El Sub 20 golea 4 a 0

Con una estupenda definición rasante y al palo, el recién ingresado por Silvetti marcó el cuarto tanto para los juveniles de la Albiceleste.

17.51 16 minutos: Dos cambios en Argentina

Teo Rodríguez ingresó por Maher Carrizo y Mateo Silvetti reemplaza a Alejo Sarco.

17.43 7 minutos: Gooool de Argentina

Maher Carrizo resolvió de gran manera un contragolpe, ante el error de la salida del equipo nigeriano en la mitad de la cancha, y la gran recuperación de Milton Delgado. Segundo grito en el partido para el volante de Vélez. El Sub 20 derrota a Nigeria 3 a 0.

17.36 Arrancó el complemento

De mantener la ventaja, Argentina se medirá contra México que ya eliminó a Chile ganando por 4 a 1.

17.20 Final del primer tiempo

Los pibes de Argentins se van al descanso con la gran ventaja obtenida por los goles de Alejo Sarco y Maher Carrizo.

17.18 48 minutos: Atajada a lo "Dibu" de Barbi

El arquero le sacó un remate a quemarropa -desde muy corta distancia- de Daga, para evitar el descuento.

17:04 32 minutos: Nasiru Salihu, amonestado

El delantero nigeriano vio la primera cartulina del partido por una falta a Maher Carrizo.

17:01 | 29 minutos: salvada de Barbi

El arquero achicó a tiempo y se quedó en dos tiempos con la pelota en un mano a mano contra Tahir Maigana.

16:54 | 22 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Maher Carrizo convirtió desde una pelota parada para ampliar diferencias en Chile.

16:51 | 20 minutos: de la chance de Nigeria al ataque argentino

Santino Barbi contuvo un pase cruzado en el área y, en la réplica, llegó un remate desviado en la medialuna para la Albiceleste, pero el árbitro cobró una infracción al autor de ese disparo.

16:41 | 10 minutos: primer acercamiento de Nigeria

Israel Ayuma ensayó un cabezazo en el corazón del área que se elevó por encima del travesaño a la salida de un córner.

16:32 | 1 MINUTO: ¡GOL DE ARGENTINA!

Alejo Sarco empujó la pelota a la red tras una asistencia de Dylan Gorosito.

16:31 | ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

16:25 | ¡Salieron los equipos a la cancha!

Ya se viene el partido entre Argentina y Nigeria por el boleto a los cuartos del Mundial Sub 20.

16:24 | FORMACIONES CONFIRMADAS

Argentina: Santino Barbi; Tobías Ramírez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Valente Pierani; Milton Delgado, Valentino Acuña, Álvaro Montoro; Maher Carrizo, Alejo Sarco y Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezar Harcourt; Amos Ochoche, Odinaka Okoro, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu; Daniel Daga, Israel Ayuma, Orseer Achihi, Tahir Maigana; Kparobo Arierhi y Masiru Salihu. DT: Aliyu Zubair.

16.00 | Así está el cuadro del Mundial Sub 20: el camino de Argentina