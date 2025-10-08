Dolor en el fútbol por la muerte de Migue Ángel Russo: el comunicado de Boca y los mensajes de los clubes

Tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años y luego de luchar contra un cruel enfermedad, Boca, la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes por donde el DT pasó, dejaron sus mensajes de condolencias.

"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", posteó el club xeneize en sus redes sociales.

"La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", escribió por su parte la casa mayor del fútbol nacional.

Y aunque no dirigió a River Plate, el club también se hizo eco del fallecimiento de Russo. "River lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", posteó en sus redes el millonario.

San Lorenzo también le dedicó unas sentidas palabras a Miguel Ángel Russo, más allá de que la relación no había terminado bien ya que precisamente el DT había dejado al ciclón para unirse a Boca. "San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino", expresó el club azulgrana.

Los mensajes de condolencias y recuerdos se fueron multiplicando en las redes sociales, no solo de los simpatizantes de todos los clubes del fútbol argentino, sino también de las otras instituciones por donde Russo pasó como entrenador: Rosario Central, Vélez, Lanús, entre otros.

"Un guerrero de la vida, un guerrero de Central", le dedicó el club canalla, mientras que el fortín posteó un emotivo video de su paso por el club de Liniers.

Por su parte, la Confederación del Fútbol Sudamericano expresó sus condolencias y recordó al DT con una foto con la Copa Libertadores que logró con Boca en el 2007.

Noticia en desarrollo...