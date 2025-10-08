¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Mundial Sub 20
Javier Milei
Salta
Cámara de Diputados Nacional
Miguel Angel Russo
Boca Juniors
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
Salta
Mundial Sub 20
Javier Milei
Salta
Cámara de Diputados Nacional
Miguel Angel Russo
Boca Juniors
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo
Miguel Angel Russo

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El día que Miguel Ángel Russo se emocionó al recordar a su abuela

El histórico entrenador, fallecido en las últimas horas, lloró en una entrevista luego de acordarse de su abuela.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 19:49
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El mundo Boca, y del fútbol argentino en general, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien había sida internado este lunes en el Instituto Fleni por una infección urinaria.

Notas Relacionadas

En un memorable diálogo con TyC Sports, en el formato “Líbero Vs.”, el periodista Matías Pelliccioni le consultó al ex mediocampista a que tres personajes, “que estén en esta vida o no”, invitaría a un asado.

Ante la pregunta, “Miguelo” no dudó y regaló un emotivo momento. “Lo haría con dos. Mi padre, que no tuve la oportunidad de conocerlo, y mi nona que me formó culturalmente. Siendo pobre me llevaba a tomar café, a museos, al Colón”, dijo. A partir de allí, Russo hizo un gesto con la mano derecha en señal de “hasta acá”, con lagrimas en los ojos, y mandó un beso al cielo.

Luego de la emoción, continuó: “Yo sufrí mucho la muerte de mi abuela”. Y para terminar, el DT oriundo de Lanús se describió a si mismo como “una persona que trata de ser lo más común, sensata y razonable posible”, “agradecida a una cosa redonda que da vueltas en cada acto de mi vida” y que “no vive con algo que no sea atrás de una pelota”.

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD