VIDEO. Murió Miguel Ángel Russo: Boca jugaba su partido de reserva cuando llegó la triste noticia

El partido entre Boca Juniors y Belgrano por el Torneo Proyección fue interrumpido a los 37 minutos del primer tiempo, luego de que se confirmara el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El equipo que dirige Mariano Herrón perdía 2 a 1 cuando la noticia llegó al árbitro del encuentro, quien decidió dar por finalizado el juego de inmediato.

En medio de un clima de profunda conmoción, una sentida ovación se extendió por todo el predio.

Jugadores, cuerpo técnico y público presente acompañaron con un aplauso cerrado que emocionó hasta las lágrimas al entrenador de la Reserva xeneize.



