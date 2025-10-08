La AFA postergó el partido entre Boca y Barracas Central tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El partido que Boca debía disputar este sábado, a las 14, frente a Barracas Central, fue finalmente suspendido por la AFA, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La decisión, que hace instantes fue oficializada, se da en un contexto muy sensible. “Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors correspondiente a la Fecha 12 del Clausura 2025 (estaba programada para el sábado 10/11 a las 14.30)”.

Tapia, de hecho, había tenido días atrás un gesto público con Miguel cuando el xeneize informó que el entrenador estaba atravesando un problema de salud. “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”, había escrito en sus redes. Ahora, con la noticia confirmada, ese mensaje toma otro peso.

Apenas se conoció la noticia, distintas instituciones expresaron sus condolencias en redes sociales. Entre ellas se destacó Barracas Central, que comunicó que estaba a disposición de Boca para definir si se disputaba el encuentro del sábado.

“El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, había expresado Matías Tapia, presidente del Guapo. Finalmente, con el anuncio oficial de la AFA, el partido quedó postergado y la reprogramación se definirá más adelante.