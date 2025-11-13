Furor por la Selección Argentina en España: 22 mil de hinchas colmaron el estadio del Elche para ver a Messi

La presencia de la Selección Argentina volvió a desatar un clima de euforia en España. Este jueves, más de 22 mil personas colmaron el estadio del Elche para ver de cerca a Lionel Messi y al plantel campeón del mundo, que realiza allí su preparación final antes del último compromiso internacional del 2025: el amistoso ante Angola, en Luanda.

El estadio Manuel Martínez Valero lució repleto desde temprano. Familias enteras, turistas y residentes argentinos se acercaron a la zona de abonados para retirar, de manera gratuita, los tickets anunciados por la AFA. En apenas unas horas, los cupos disponibles se agotaron, dejando en claro el fervor que genera cada aparición pública del equipo nacional en Europa.

Un entrenamiento con espíritu de fiesta

La práctica abierta comenzó con un cálido recibimiento. Cuando Messi pisó el césped, el estadio explotó en aplausos, banderas y cánticos. El plantel realizó trabajos regenerativos en un primer tramo, para luego enfocarse en ejercicios tácticos a cargo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El ensayo se dividió en tres bloques. En el primero, los futbolistas llevaron a cabo tareas de activación y fuerza dentro del gimnasio del Fincas Resort, bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín. Más tarde, ya en el campo, continuaron con elongación y coordinación.

El tramo central de la jornada tuvo un marcado énfasis futbolístico. Scaloni pidió movimientos tácticos de 11, con foco en las salidas desde el fondo y en la circulación rápida de la pelota. La intensidad se elevó en un bloque posterior dedicado exclusivamente a pelota parada, tanto en ataque como en defensa. Para cerrar, el plantel protagonizó un ensayo formal de fútbol entre los diferentes grupos de trabajo.

La agenda del seleccionado

Tras el entrenamiento abierto, el plantel emprendió viaje hacia Luanda. Allí, este viernes, Argentina disputará el último amistoso del año frente a Angola, en el estadio 11 de Noviembre.

Agenda oficial:

• 18.00 (hora de Argentina): Conferencia de prensa de Lionel Scaloni

• Viernes 14 de noviembre – 13.00 (hora de Argentina): Angola vs. Argentina

El probable equipo para cerrar el año

De cara al amistoso, Scaloni ya perfila un once con la base del campeón del mundo y algunos jugadores que buscan afianzarse. El posible equipo sería: Gerónimo Rull; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La estadía en España volvió a reafirmar el magnetismo de una Selección que, aun lejos de casa, convoca multitudes. Y lo que ocurrió en Elche dejó una imagen contundente: el vínculo emocional entre el equipo y la gente atraviesa fronteras, idiomas y geografías.

