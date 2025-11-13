Sub 17 Mundial, Argentina vs México: día, hora, formaciones y cómo verlo online

inicia sesión o regístrate.
La Selección argentina Sub 17 se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial juvenil, y buscará demostrar porqué fue el mejor clasificado en esta nueva instancia bajo el nuevo formato implementado por la FIFA.
El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.
A continuación, los principales detalles del partido Argentina vs México:
Hora: El partido se disputará este viernes a las 11:45 (hora argentina).
Sede: Se jugará en el Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha.
Transmisión: Podrás verlo por DSports y la TV Pública.
Argentina, el Mejor Clasificado: Llega con puntaje ideal (9 de 9 puntos), tras vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).
México, Clasificación Agónica: Accedió a la instancia como uno de los peores terceros clasificados. Su pase fue por Fair Play (menos tarjetas) tras igualar en puntos, diferencia de gol, y goles con Arabia Saudita.
La formación de Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
La formación de México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.
Próximo Rival: El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la llave Portugal vs. Bélgica en los octavos de final.