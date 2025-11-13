¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Crimen de las turistas francesas
Siniestro vial
La China Suárez y Mauro Icardi
Tucumán
Rugby
Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
rock
Selección Argentina
Mundial sub 17
Crimen de las turistas francesas
Siniestro vial
La China Suárez y Mauro Icardi
Tucumán
Rugby
Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
rock
Selección Argentina
Mundial sub 17

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Sub 17 Mundial, Argentina vs México: día, hora, formaciones y cómo verlo online

La albiceleste se enfrentará este viernes a la “Tri” en busca de los octavos de final.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 21:33
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Selección argentina Sub 17 se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial juvenil, y buscará demostrar porqué fue el mejor clasificado en esta nueva instancia bajo el nuevo formato implementado por la FIFA.

Notas Relacionadas

El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.

A continuación, los principales detalles del partido Argentina vs México:

  • Hora: El partido se disputará este viernes a las 11:45 (hora argentina).

  • Sede: Se jugará en el Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha.

  • Transmisión: Podrás verlo por DSports y la TV Pública.

  • Argentina, el Mejor Clasificado: Llega con puntaje ideal (9 de 9 puntos), tras vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).

  • México, Clasificación Agónica: Accedió a la instancia como uno de los peores terceros clasificados. Su pase fue por Fair Play (menos tarjetas) tras igualar en puntos, diferencia de gol, y goles con Arabia Saudita.

  • La formación de Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

  • La formación de México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.

  • Próximo Rival: El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la llave Portugal vs. Bélgica en los octavos de final.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD