Rechazaron una impugnación a Emiliano Estrada

La Sala I de Revisión rechazó ayer una impugnación presentada por la defensa del exdiputado nacional Emiliano Estrada y dejó firme la imputación formalizada por el fiscal federal Carlos Martín Amad por los supuestos delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. Hubo un extenso análisis en la audiencia de ayer en el caso que se originó por la difusión de videos (serían 7) en redes sociales que, según la teoría de la fiscalía, fueron realizados por asesores del exlegislador.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Santiago French (presidente), Luis Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Sola. Con esta decisión, quedó ratificada la apertura de la investigación en sede federal bajo la hipótesis fiscal de que Estrada, cuando ocupaba una banca en el Congreso.

La defensa, a cargo de Jorge Ovejero, de acuerdo con lo planteado en audiencia, sostuvo que en la formalización realizada el 16 de diciembre la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, habría limitado su exposición y con ello vulnerado el derecho de defensa. También cuestionó que la imputación fuera vaga o imprecisa, y promovió nulidades y un pedido de sobreseimiento.

Revisaron la grabación de la audiencia cuestionada

Los jueces rechazaron esos agravios. El juez French indicó que revisaron la grabación de la audiencia cuestionada y que no advirtieron un "cercenamiento" del uso de la palabra, sino intervenciones destinadas a ordenar la discusión. Incluso, detalló que el defensor habló 83 minutos, y que la jueza le realizó pedidos puntuales para focalizar y evitar lecturas, sin impedir que desarrollara su postura.

La Sala también desestimó el planteo de nulidad de aquella audiencia. Otro eje fue la supuesta imprecisión de la imputación fiscal. En audiencia, se sostuvo que el fiscal, en su formalización, identificó cuentas y perfiles, explicó cómo se llegó a ellos y describió el marco de atribución de dos hechos ligados a dos personas distintas (asesores), a quienes, según la hipótesis, se les habrían impartido instrucciones en forma indebida en el contexto de la función legislativa.

En ese tramo, French explicó que el momento de "teoría formal del caso" es la formalización: antes puede haber una hipótesis de trabajo, pero la imputación queda fijada cuando el fiscal la expone en audiencia. Por eso, rechazó que la defensa pudiera alegar sorpresa por la referencia a "dos hechos", al señalar que la fiscalía lo explicitó en la audiencia de formalización.

La fiscalía tiene una hipótesis

En la misma línea, el juez Ernesto Sola sostuvo que la fiscalía tiene una hipótesis, que puede ser correcta o no, pero que fue expresada con claridad, y que desde allí se abre la etapa para producir prueba y discutir su veracidad.

En la audiencia se consideró clave que si los fondos que disponía Estrada como diputado podían o no destinarse a las actividades que la fiscalía le atribuye. Ese punto, remarcaron, es el que deberá discutirse y verificarse con medidas probatorias durante la investigación penal preparatoria.

En ese marco, French explicó que muchas de las críticas de la defensa, más que vicios de actos, se vinculan con valoraciones de prueba y con el debate de fondo sobre la legalidad o no del destino dado a esos recursos.

La Sala también rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa al considerar que, en esta etapa, la fiscalía cuenta con un caso con elementos suficientes para sostener la imputación. Otros planteos fueron desestimados por no encuadrar en materia propia de revisión.