Wanda y Migueles están en crisis

Arrancó tranquilo el 30 de diciembre, eh... ¿Por los 37 grados de máxima que anticipan aquellos que Chiche Gelblung define como encargados de ejercer "terorrismo meteorológico", o los 40 que se avecinan para despedir el año hoy? Para nada, al lado de lo caliente que es esta info, esas parecerán temperaturas frescas o de invierno. En las primeras horas de ayer, trascendió que Wanda Nara y Martín Migueles habrían entrado en una fuerte y decisiva crisis.

La prueba es contundente. La más contundente que se puede presentar en los tiempos que corren: la reina de las mediáticas ha dejado de seguir en redes sociales al fornido muchacho que se vincula tanto con el mundo de la seguridad, con el ambiente fitness y con todo lo que tiene que ver con las finanzas. Este último punto habría sido uno de los detonantes para que Wanda tomara tan tajante determinación. Pero no el único.

Investigan movimientos de dinero sospechoso

El martes se realizaron una serie de diligencias de las que tomaron parte tanto la justicia como la policía en el marco de un caso donde se investigan movimientos de dinero sospechoso y que habría sido producto de una maniobra ilegal conocida como "rulo". Algo más o menos así: se compraba dolar a precio oficial y se lo vendía a precio "blue", un mecanismo por el que se ganaban sumas impresionantes en muy poco tiempo.

Uno de los apuntados es Elías Picirillo, el fugaz ex marido de Jésica Cirio. Por añadidura, el manto de dudas cae también sobre quienes formaban parte de su círculo cercano o trabajaban con él de manera directa, entre quienes Martín Migueles parece figurar en primera línea.

Wanda Nara y Migueles estaban pasando unos días en Punta del Este. Siguieron todas las alternativas de lo que ya puede darse en llamar el "Claudia Ciardone Gate": la ex participante de Gran Hermano rompió el molde y confesó haber recibido muchos mensajes de WhatsApp del novio de Wanda para verse a espaldas de la ex mujer de Icardi. Tremendo.

Si bien la propia Wanda intentó negar la veracidad de las comunicaciones y les bajó el precio a los rumores, tampoco le resultó simpático ver que en todos los canales de televisión y en todos los portales de internet y en todas las redes sociales estaban hablando de "sus supuestos cuernos". La sumatoria de hechos (el caso policial más la irrupción de Ciardone) habrían hecho eclosión durante la madrugada, cuando explotó y dejó de seguir a MM.