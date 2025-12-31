"Vamos a fortalecer el área de Mujeres y Diversidad"

Julieta Valencia Donat asumió como subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia y, en el inicio de su gestión, recorrió las instalaciones del Polo Integral de las Mujeres, donde tomó contacto con los equipos directivos, técnicos y administrativos del organismo.

"Estoy feliz con este nuevo desafío, que es darle contención a las mujeres y a las minorías", expresó la funcionaria en su primera entrevista pública, en la que remarcó que su llegada al área responde a una decisión política del Gobierno provincial. "El gobernador confió en mí para reorganizar, reestructurar y darle contención a un área que a nivel nacional fue bastante olvidada", sostuvo.

Valencia Donat subrayó que la provincia enfrenta una situación crítica en materia de violencia de género. "Salta es una provincia que tiene mucha violencia de género y un alto índice de femicidios", afirmó, y agregó que la tarea del Estado no debe limitarse a la asistencia inmediata. "No solo se necesita contención, sino también educación y acompañamiento a las víctimas", señaló.

Rercorrido

Al referirse al rol del personal del área, destacó el trabajo que vienen realizando los equipos técnicos. "Se necesita mucho corazón para asistir y acompañar a las víctimas de este flagelo", expresó, y adelantó que su primera etapa de gestión estará centrada en recorrer las direcciones y conocer en profundidad el funcionamiento interno del organismo.

Consultada sobre el cambio de rango institucional, tras el pase de Secretaría a Subsecretaría, aclaró que no habrá una reducción de servicios. "El presupuesto va a continuar firme porque las tareas que se vienen desempeñando se van a seguir haciendo", explicó. En ese sentido, precisó que la reducción alcanzó únicamente al rango y al salario político: "Lo que se bajaron fueron los sueldos, no las políticas públicas".

En cuanto a la prevención, Valencia Donat señaló que el abordaje debe ser integral y sostenido en el tiempo. "La educación empieza en la familia y en la escuela, y después continúa con las capacitaciones que podamos brindar desde la Subsecretaría y el Polo de la Mujer", afirmó, al tiempo que advirtió que los cambios sociales "siempre son graduales, pero el trabajo tiene que ser duro y constante".