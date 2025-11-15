PUBLICIDAD

VIDEO. San Lorenzo empató con Sarmiento 1 a 1: el ciclón pasó a los playoffs y jugará la Sudamericana

El ciclón va por otro triunfo que lo asegure en el play-off y, de paso, seguir peleando por un lugar en la Copa Libertadores 2026.
Sabado, 15 de noviembre de 2025 21:32
San Lorenzo de Almagro superó 1-0 a Sarmiento de Junín en el final del primer tiempo del encuentro por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025. 

El gol del “Azulgrana” llegó en el primer minuto del duelo. El equipo de Capital Federal sacó desde la mitad del campo y desplegó una sólida jugada colectiva que sorprendió a la defensa del “Verde”. 

Nicolás Tripichio definió el ataque con un disparo preciso, dentro del área chica,  que descolocó Lucas Mauricio Acosta. De estam manera, el elenco local se adelantó en el arranque. 

Tras la conversión, el conjunto comandado por Damián Ayude continuó insistiendo en el apartado ofensivo para ampliar la ventaja en el marcador del Nuevo Gasómero. Pero, las imprecisiones en las definiciones claras de gol sentenciaron el frustrante 1-0. 

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de San Lorenzo vs. Sarmiento

Temas de la nota

