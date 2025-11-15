Condenaron al clan Sena por el homicidio de Cecilia Strzyzowski

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco llegó a su instancia final. Tras retomar la deliberación este sábado por la mañana y después de más de 24 horas de análisis, el jurado popular anunció su veredicto sobre los siete imputados.

Pasadas las 15, el tribunal convocó a la audiencia y leyó la resolución: César Sena, expareja de Cecilia, fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género.

Sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, también fueron declarados culpables como partícipes primarios del mismo delito.

Respecto del resto de los acusados, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo resultó culpable de encubrimiento simple. En tanto, Griselda Reynoso fue la única imputada declarada no culpable.

El veredicto había sido esperado inicialmente para la noche del viernes, pero la falta de consenso llevó al tribunal a definir un cuarto intermedio hasta este sábado por la mañana.

El homicidio de Cecilia Strzyzowski

Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la vivienda ubicada en Santa María de Oro 1460, en Resistencia, donde residían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, influyentes dirigentes piqueteros cercanos al entonces gobernador Jorge Capitanich. Ese día, ambos aparecían incluso en las boletas de una de las listas colectoras que apoyaban al mandatario.

Las cámaras de seguridad captaron la última imagen de Cecilia a las 9.15, ingresando al domicilio junto a su pareja, César Sena, de 19 años. Jamás volvió a salir con vida de esa casa.