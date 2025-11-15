PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
15 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Hablemos de lo que viene
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
desarrollos urbanos
Hablemos de lo que viene
Hablemos de lo que viene
Incendio en Ezeiza
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Hablemos de lo que viene
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Hablemos de lo que viene
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
desarrollos urbanos
Hablemos de lo que viene
Hablemos de lo que viene
Incendio en Ezeiza
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Hablemos de lo que viene
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia asegura que hasta el lunes no se harán las pericias

Las autoridades esperan finalizar el operativo de contención del fuego antes de iniciar la investigación.
Sabado, 15 de noviembre de 2025 20:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras el feroz incendio que se desató el viernes por la noche en un depósito del polo industrial de Ezeiza, la Justicia determinó que hasta el lunes no se podrán realizar las precias.

Notas Relacionadas

El fuego que inició en el recinto de la empresa Logischem. se propagó a varias compañías cercanas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, causando daños significativos a las instalaciones y afectando viviendas cercanas. 

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense. Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

 

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica para la población, aunque advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.

Por otra parte, vecinos en zonas alejadas al ciniestro, aseguraron a Noticias Argentinas que debido a la magnitud de la tragedia, pudieorn sentir los efectos del incendio. Este es el caso de Noelia Gonzalez, que vive en Montegrande y explica su experiencia ante lo sucedido. “Yo vivo relativamente lejos de la zona afectada, pero estaba en mi casa y justo en el momento que ocorrió la explosión, empezaron a vibrar las ventanas de mi departamento. Me pareció extraño y entre a redes sociales para investigar y me econtré con la noticia”, afirma.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD