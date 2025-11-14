PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
15 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Coimas en ANDIS
Pescadores furtivos
Accidentes viales
Casta salteña
narcotest para funcionarios
restricción del GNC en Salta
Coimas en ANDIS
Pescadores furtivos
Accidentes viales
Casta salteña
narcotest para funcionarios
restricción del GNC en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

VIDEOS. Impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza: arde una fábrica agroquímica

El siniestro de gran magnitud sacudió el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 21:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, cerca de la localidad bonaerense de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica, generando alerta y temor entre los vecinos de la zona.

Notas Relacionadas

En tanto, en los centros de salud cercanos ya recibieron alrededor de una decena de heridos leves, lo cual fue ratificado por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, aunque se desconoce por el momento si hubo víctimas fatales.

 

El siniestro se produjo cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos, auque también resultaron afectadas por la onda expansiva una fábrica de plásticos y otra de pinturas, y rápidamente se originó un hongo de varios metros de altura.

En tanto, varias dotaciones de bomberos de la zona ya trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas, y por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de registrarse la explosión.

 

La fuerte estampida se escuchó a varios kilómetros a de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y produjo fuertes vibraciones en las viviendas ubicadas en las inmediaciones, en muchas de las cuales se rompieron los vidrios. Y algo similar sucedió en el centro comercial Los Nogales, ubicado en Tristán Suárez, donde estallaron las vidrieras de muchos comercios.

Además, y según el reporte de los vecinos se sentía un aroma particular en la zona, similar al de la pólvora, aunque se trataría de alguna sustancia tóxica, por lo que las autoridades solicitaron a los residentes que permanezcan en sus hogares.

Por su parte, Granados indicó en declaraciones al canal Todo Noticias que “hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero no sabemos como se originaron. Ahora estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”.

Rápidamente se viralizaron cientos de videos de los vecinos, en uno de los cuales podia observarse al personal de la empresa corriendo, y buscando resguardo cuando se produjo el estallido.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD