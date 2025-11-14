PUBLICIDAD

Javier Milei
Bancarios
Caso Cecilia Strzyzowski
Grooming en Salta
Universidades nacionales
La China Suárez y Mauro Icardi
Nacionales

Explosión en Ezeiza: hay al menos 15 heridos y crece la tensión en el lugar

“No presentan peligro de vida”, dijo Carlos Santoro, director de la Clínica Monte Grande..
Viernes, 14 de noviembre de 2025 22:35
El director de la clínica Monte Grande, Carlos Santoro, confirmó esta noche que recibimos 15 heridos, producto de la impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. En declaraciones a TN, Santoro llevó tranquilidad al afirmar que los heridos "no presentan peligro de vida".

La explosión se originó en una fábrica agroquímica ubicada en el Polo Industrial Spegazzini, en la localidad de Cañuelas.

La magnitud del incendio fue tal que el propio intendente de Ezeiza, Gastón Granados, calificó el fuego como "tremendo" y admitió que "no lo podemos controlar".

 

Múltiples dotaciones de bomberos continúan trabajando en el lugar para intentar sofocar las llamas, que generaron una columna de humo visible desde varios kilómetros.

 

 

