Los Pumas buscan en Edimburgo un triunfo clave para sostener el sexto puesto del ranking mundial

Después de la sólida victoria ante Gales, Los Pumas volverán a la acción este domingo en Edimburgo, donde se medirán con Escocia desde las 12.10 (hora argentina) por la segunda fecha de la ventana internacional de noviembre. No será un partido más: se trata de un duelo con impacto directo en el ranking de World Rugby y, por lo tanto, en la arquitectura del futuro Mundial.

Con el sorteo de grupos programado para diciembre y la expansión del torneo de 20 a 24 selecciones, los seis primeros del ranking ocuparán el lugar de cabezas de serie, un beneficio que reduce el riesgo de compartir zona con potencias tradicionales.

Hoy, Argentina se encuentra sexta con 84.30 puntos, pero detrás acechan dos rivales directos: Australia, séptima con 81.69, y Escocia, octava con 81.21. En ese contexto, un triunfo en Murrayfield no solo consolidaría el crecimiento deportivo del equipo, sino que prácticamente aseguraría su posición de privilegio en el ranking.

Qué se juega Argentina ante Escocia

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi llega con impulso tras el buen rendimiento mostrado en Cardiff, donde logró superar a Gales en un partido de alta exigencia física. Ahora, el desafío será sostener la intensidad ante una Escocia peligrosa, con gran variedad de recursos ofensivos y un patrón de juego consolidado bajo la conducción de Gregor Townsend.

Los Pumas saben que el margen es mínimo: una derrota podría dejarlos expuestos a los cambios de posición que depare la última fecha de la ventana. Por eso, este cruce aparece como una auténtica final anticipada en el cierre de la temporada internacional.

Cómo formarán Escocia y Argentina

Escocia: Blair Kinghorn; Darcy Graham, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (capitán) y Kyle Steyn; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Gregor Brown; Grant Gilchrist y Scott Cummings; D´Arcy Rae, Ewan Ashman y Pierre Schoeman. Suplentes: Duhan van der Merwe, Tom Jordan, Jamie Dobie, Matt Fagerson, Josh Bayliss, Elliot Millar Mills, Nathan McBeth y George Turner. Entrenador: Gregor Townsend.

Los Pumas (Argentina): Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Suplentes: Justo Piccardo, Santiago Carreras, Agustín Moyano, Pablo Matera, Efraín Elías, Francisco Coria Marchetti, Thomas Gallo e Ignacio Ruiz. Entrenador: Felipe Contepomi

Datos clave del encuentro

Hora: 12.10 (Argentina)

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Estadio: Murrayfield (Edimburgo)

TV: ESPN y Disney+



