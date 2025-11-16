PUBLICIDAD

16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Nicolás Arce, referente de la LLA
Alerta Meteorológico para Salta
Procesión náutica
Clima en Salta
Los Pumas
Elecciones en Salta
Elecciones en Chile
Autos
Turismo
Liga Profesional
Deportes

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026, tras la goleada de Portugal a Armenia: los clasificados hasta hoy

El equipo luso venció 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo, quien estuvo suspendido y no pudo jugar.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 18:50
 La selección de Portugal, sin Cristiano Ronaldo, goleó esta tarde como local por 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

Portugal se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar al Mundial 2026 y será su novena participación.

En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes  en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

En el complemento, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.

El equipo de Roberto Martínez dejó atrás el tropiezo en Irlanda y resolvió la noche con autoridad. Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y Armenia igualó por intermedio de Eduard Spertsyan, aunque la reacción local apareció de inmediato.

Gonçalo Ramos anotó el segundo y João Neves amplió la diferencia con un doblete que incluyó un tiro libre que desató la euforia del público. El 5-1 al entretiempo anticipó un cierre cómodo. Bruno Fernandes asumió el mando en la segunda parte con el primer hat-trick de su carrera en la selección, dos penales y un derechazo.

João Neves agregó el octavo para completar una noche inolvidable con tres goles en su cuenta y Francisco Conceição selló el noveno en la última pelota del partido.

Los 32 clasificados (hasta el 16 de noviembre)

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Japón (AFC)
  5. Nueva Zelanda (OFC)
  6. Irán (AFC)
  7. Argentina (Conmebol)
  8. Uzbekistán (AFC)
  9. Corea del Sur (AFC)
  10. Jordania (AFC)
  11. Australia (AFC)
  12. Brasil (Conmebol)
  13. Ecuador (Conmebol)
  14. Uruguay (Conmebol)
  15. Colombia (Conmebol)
  16. Paraguay (Conmebol)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Cabo Verde (CAF)
  23. Sudáfrica (CAF)
  24. Qatar (AFC)
  25. Inglaterra (UEFA)
  26. Arabia Saudita (AFC)
  27. Costa de Marfil (CAF)
  28. Senegal (CAF)
  29. Francia (UEFA)
  30. Croacia (UEFA)
  31. Portugal (UEFA)
  32. Noruega (UEFA)

