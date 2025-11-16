Salta Basket recibe hoy en el Delmi a Villa San Martín

Los Infernales comenzarán a desandar esta noche en la provincia una nueva temporada en la segunda división del básquet nacional. Desde las 21.30 recibirá al elenco chaqueño de Villa San Martín en el Estadio Delmi.

Será un duelo de alto voltaje si se tiene en cuenta que ambos combinados llegarán tras un gran arranque en La Liga Argentina. La Villa lo hará tras ganar sus tres primeros juegos como local y caer como visitante el sábado último, mientras que los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco ganaron dos de los tres choques en la ruta.

El buen funcionamiento que el representante salteño en LA mostró en Santa Fe y Córdoba ilusiona en el marco de una competencia durísima y extensa, con 34 equipos que pelearán por llegar a lo más alto del podio.

Tras recibir a la Villa chaqueña Salta tendrá otros dos encuentros en su fortaleza: lunes 24 vs Jujuy y miércoles 26 vs Huracán de Las Heras. Los dirigidos por Eduardo Japez, por su parte, seguirán viaje por el norte argentino para enfrentar el miércoles a Jujuy Básquet, en el Estadio Federación de esa provincia.

"Villa todos los años se arma para pelear arriba, mantuvo una base y eso hace que tengan alguna ventaja en el inicio de la Liga", apuntó Martín Gómez, uno de los refuerzos de Salta Basket y exintegrante del elenco chaqueño. "Sabemos de la jerarquía que tienen, así que nosotros intentaremos hacer nuestro juego para quedarnos con el triunfo".

Los Infernales vuelven al Estadio Delmi a reencontrarse con su público, con la esperanza de que los salteños sigan acompañando y apoyando al equipo de la provincia en la segunda división del básquet nacional. Las entradas tendrán un único valor general de 8 mil pesos, se empezarán a vender una hora antes del partido por las boleterías del estadio.

Lo que debés saber

Árbitros: Gustavo Danna (1er juez) y Andrés Barbarini (2do juez)

Comisionado Téc.: Román Guantay

Partidos en el Delmi

Lunes 17 vs Villa San Martín (Chaco) (21.30 h)

Lunes 24 vs Jujuy Básquet (21.30 hs)

Viernes 9 vs Huracán de Las Heras (22 h)

SALTA BASKET

0 Chance Hunter, 4 Bruno Abratte, 5 Tomás Botta, 6 Martín Gómez, 8 Valentín Villalobos, 9 Miqueas López, 10 Facundo Binda, 11 Cristian Linares, 13 Nicolás Álvarez, 14 Máximo Genitti, 15 Maximiliano Torino, 20 Tiziano Ortega y 22 Thiago Griffel. DT: Ricardo De Cecco. ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral. PF: Rafael Padilla. Utilero: Emilio Fadell. Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra.

VILLA SAN MARTÍN

4 Santiago Rath, 5 Maximiliano Martín, 6 Facundo Fernández Gago, 7 Víctor Pérez Barrios, 8 Estéfano Simondi, 9 Agustín Camisasca, 10 Fabio Vieta, 11 Lautaro Florito, 16 Romulo Gusmao Costa, 18 Elian Centeno García. DT: Eduardo Japez.