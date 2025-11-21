Salta brilló en el Nacional de Pesas con una lluvia de medallas

Salta volvió a dejar su huella en el deporte nacional. En el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, que se llevó a cabo del 9 al 15 de noviembre en el CeNARD de Buenos Aires y fue organizado por la Federación Argentina de Pesas, la provincia obtuvo una sobresaliente actuación con atletas que representaron a la Fundación Dharma.

Entre los logros más destacados se encuentra el de Manuela Camacho Meregaglia, de solo 14 años, quien se coronó tricampeona nacional en la categoría Sub 15 hasta 48kg: fue oro en arranque (48kg), oro en envión (50kg) y oro en el total olímpico con 98kg levantados.

Manuela Camacho Meregaglia

El equipo completo cosechó medallas en sus respectivas categorías:

Nicolás Barrera (Sub 20 M60kg): oro en envión, bronce en arranque y bronce en total olímpico.

Facundo Medina (Sub 17 M56kg): bronce en arranque, envión y total olímpico.

Máximo Landívar (Sub 15 M60kg): triple medalla de oro en arranque, envión y total olímpico.

Solana Mercado Hurtado (Sub 15 y Sub 17 F53kg): oro en las tres pruebas Sub 15, y doble bronce en Sub 17.

Francisco Paz (Sub 15 M71kg): triple medalla de plata.

Jazmín Teves Capo (Sub 15 F+77kg): oro en envión y total olímpico, bronce en arranque.

Manuela Camacho Meregaglia (Sub 15 F48kg): triple medalla de oro.

La preparación y conducción de la delegación estuvo a cargo de los entrenadores José Paz y Exequiel Hurtado, referentes del levantamiento olímpico en la provincia. Durante la inauguración oficial, estuvieron presentes el titular del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza; y la presidenta de la Federación Argentina de Pesas, María Belén Martínez, quien agradeció el apoyo del ENARD y el compromiso de las familias y atletas: “Sin ellos, no sería posible este gran evento”. Toda la actividad del campeonato puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Argentina de Pesas, que transmitió las distintas categorías y premiaciones a lo largo de la semana.



