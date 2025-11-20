VIDEO. Vivir en “La Trinidad”: un concepto moderno y exclusivo de alquiler en Salta

Con la inauguración del Condominio La Trinidad, Proyecto Norte presentó un nuevo concepto de vivienda en Salta, destacando una propuesta integral pensada para quienes buscan calidad de vida sin las complicaciones de los modelos tradicionales. El evento, que contó con la presencia de autoridades locales y representantes del mundo empresarial, marcó un hito en el mercado inmobiliario salteño.

Jonás Beccar Varela, titular de Proyecto Norte, explicó que el condominio es un proyecto que responde a las necesidades actuales de las familias y personas que buscan un lugar cómodo, moderno y accesible para vivir. "Hoy estamos inaugurando el Condominio La Trinidad, un desarrollo que cuenta con 58 departamentos, todos destinados a alquiler de vivienda, no temporario", indicó Beccar Varela en diálogo con El Tribuno. "Lo que buscamos es ofrecer una opción de alquiler estable, sin expensas, en un edificio moderno con espacios amplios y amenities de primer nivel. Creemos que este modelo de gestión será muy atractivo para quienes buscan un lugar tranquilo, seguro y bien ubicado", agregó.

Un diseño pensado para el bienestar

El condominio, que ocupa casi 10.000 metros cuadrados, está compuesto por departamentos en planta baja y primer piso. Los espacios comunes incluyen una cancha de tenis, pileta, gimnasio y salones de uso múltiple, todos pensados para el disfrute y la convivencia de los residentes. Beccar Varela destacó que, al ser un edificio de alquiler con un único propietario, se eliminan los costos de expensas y las asambleas, lo que facilita la vida en comunidad.

"Este es un edificio sin expensas, sin consorcios y sin discusiones innecesarias. Es un modelo nuevo para Salta, similar a lo que ya existe en muchas partes del mundo, y creemos que esta propuesta tiene un gran futuro", afirmó el titular de Proyecto Norte.

El condominio La Trinidad fue concebido para ser un espacio que se adapta a las distintas etapas de la vida, con especial énfasis en quienes buscan un hogar sin las complicaciones del sistema tradicional de propiedad horizontal. "Es un edificio pensado tanto para las familias que empiezan como para aquellos que buscan un lugar cómodo y seguro en su etapa más madura, sin tener que lidiar con las complejidades de los consorcios", añadió Beccar Varela.

Un enfoque innovador y sin expensas

La gestión integral del edificio es otro de los aspectos que distingue a La Trinidad de otros desarrollos inmobiliarios en la región. Al ser un condominio de renta con un único dueño, se elimina la necesidad de expensas, lo que facilita la convivencia y reduce los costos mensuales para los inquilinos. Este modelo, que ha ganado popularidad en países como Estados Unidos y España, llega por primera vez a Salta de la mano de Proyecto Norte.

"Este es un modelo multifamily, donde la administración y renta del edificio están a cargo de una sola entidad. Es una opción ideal para quienes necesitan un lugar donde vivir de manera estable y sin preocuparse por los problemas tradicionales de los consorcios", explicó Beccar Varela.

El condominio está especialmente orientado a personas que se encuentran en "el entretiempo", como describió el desarrollador, es decir, aquellos que buscan un hogar de alquiler en un lugar tranquilo, con seguridad y amenities, pero sin comprometerse a largo plazo. También es una opción atractiva para expatriados o trabajadores temporales que llegan a Salta por motivos laborales.

Un entorno privilegiado

Ubicado en San Lorenzo Chico, el Condominio La Trinidad ofrece una de las mejores ubicaciones de la provincia, con vistas espectaculares y una conectividad ideal tanto para quienes desean disfrutar de la tranquilidad del campo como para aquellos que necesitan estar cerca de los centros urbanos. La cercanía con el centro de la ciudad de Salta y las principales vías de acceso lo convierten en una opción privilegiada para quienes buscan calidad de vida en un entorno natural.

"Este proyecto es un reflejo de lo que se viene en el mercado inmobiliario en Salta: una propuesta más moderna, con un diseño pensado para las nuevas generaciones de inquilinos que priorizan la comodidad y la calidad de vida. La Trinidad es un lugar para vivir, disfrutar y compartir", concluyó Jonás Beccar Varela.

Una apertura con arte

Aunque la inauguración del condominio estuvo enfocada principalmente en presentar el edificio y su propuesta innovadora, la integración con la Feria de Arte Salta (FAS) aportó un toque cultural único. Durante el fin de semana de apertura, los 58 departamentos se convirtieron en espacios de exhibición para más de 200 artistas locales y regionales, lo que permitió a los asistentes no solo conocer las instalaciones del condominio, sino también disfrutar de lo mejor del arte contemporáneo del NOA.

Este evento cultural fue solo un ejemplo de cómo Proyecto Norte busca integrar el arte y la cultura a sus desarrollos inmobiliarios, creando espacios que no solo ofrezcan confort y calidad de vida, sino que también sean puntos de encuentro para la comunidad.

La entrada a la feria de arte fue libre y gratuita, y los visitantes pudieron recorrer las exposiciones, disfrutar de la gastronomía local y participar de actividades culturales para toda la familia. Sin embargo, la verdadera estrella del evento fue el Condominio La Trinidad, un lugar pensado para ser más que un simple edificio: un nuevo modo de vivir en San Lorenzo.