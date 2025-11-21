Fuertes vientos provocaron la caída de postes y corte de energía en Rivadavia Banda Sur y La Unión

Un fuerte temporal de viento afectó durante la mañana de este jueves al este de la provincia de Salta y provocó la caída de postes del tendido eléctrico, generando un corte de energía que dejó sin suministro a Rivadavia Banda Sur, La Unión y parajes cercanos.

Según se informó de manera preliminar, al menos tres postes se desplomaron en el paraje Pozo Las Moras como consecuencia de las intensas ráfagas que se registraron en la zona. La situación generó la interrupción del servicio eléctrico en varios sectores, lo que afectó tanto a viviendas particulares como a comercios e instituciones.

Desde la empresa distribuidora EDESA confirmaron que cuadrillas técnicas ya se encuentran trabajando en el lugar para evaluar los daños, retirar las estructuras caídas y avanzar con las reparaciones necesarias. El objetivo es restablecer el servicio en el transcurso de las próximas horas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la intensidad del viento y los recurrentes cortes que se registran cada vez que hay tormentas fuertes en la región. Además, se recomienda a la población evitar circular cerca de cables caídos y postes inestables, y dar aviso a las autoridades correspondientes ante cualquier situación de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por vientos intensos en distintos sectores de la provincia, por lo que se solicita extremar las precauciones y tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes.