Los Cachorros le apuntan a la cima y a la clasificación en el Regional

Cachorros, en busca de alcanzar tres puntos claves y asegurar su clasificación a la próxima fase, recibe a Social Boroquímica de Campo Quijano, único líder de la zona 7, a partir de las 17, por la sexta y última fecha del Torneo Regional Amateur.

El tricolor, a tres unidades de la cima y, a la vez, el mejor equipo en las zonas de tres en la Región Norte, tiene prácticamente un pie adentro de la siguiente fase, aunque en caso de ganar podría adueñarse del grupo.

Los dirigidos por Damián Monge derrotaron la fecha pasada a Sp. Animaná -ya eliminado- por 4 a 1, en condición de visitante.

Por su parte, Boroquímica, invicto en lo que va del torneo, defenderá su codiciada posición, sabiendo que ya sacó pasaje a la segunda ronda.

La boro, con el punta ideal ya que ganó tres de tres, viene de quedar libre.

Por otra parte, en la zona 6, República Castañares, obligado a ganar o ganar para seguir en carrera, visitará a Redes de La Patria, desde las 17.

A Castañares, último en su grupo, solo un triunfo le permitirá convertirse en el nuevo líder y abrochar la clasificación, ya que un empate clasificará a Redes, segundo en la tabla, teniendo en cuenta que Ceferino, dueño de las posiciones con una unidad más, no tendrá competencia ya que quedará libre.

En la zona 4, Gral. Güemes de Rosario de la Frontera, intentará ratificar su buen presente y cerrar la fase regular con una alegría y en la punta, frente a Victoria (El Galpón), al que visitará a las 17.

Güemes no puede relajarse, teniendo en cuenta que solo un punto lo separa de sus dos perseguidores.

Justamente, Río Dorado de Apolinario Saravia (3º), enfrentará a San José de Metán (2º), un rival con la mismas aspiraciones, a partir de las 17. Los metanenses con solo igualar continuarán en el Regional.

Por último, Sportivo Pocitos, con la tranquilidad de saber que sacó pasaje de forma anticipada a la siguiente ronda, visitará a Aviación de Orán, a las 17, en la zona 5.

Pocitos, sin lugar a dudas, es uno de los mejores equipos (ganó sus tres presentaciones), buscará ponerle el broche de oro a una gran primera mitad del torneo: aún perdiendo mantendrá su condición de líder porque sacó una diferencia de cinco puntos sobre su perseguidor más cercano. Cabe destacar que La Tablada (Gral. Güemes) quedó libre.