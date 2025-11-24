PUBLICIDAD

20°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
AFA
Fin de semana largo
Sarampión en Salta
Cámara de Diputados de Salta
Torneo Clausura
El Tribuno en África
Incendio de pastizales
Turismo en Salta
River Plate
Racing Club
Deportes

Hasta las lágrimas: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing

Las cámaras de TV captaron el momento en que el actor parecía romper en llanto por el triunfo ante River en Avellaneda.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 21:45
El clásico entre Racing y River por los playoffs del Torneo Clausura 2025 fue un verdadero festín de goles y emociones, culminando con una ajustada victoria de la Academia por 3 a 2. La intensidad del partido se reflejó de manera espectacular en el palco de Guillermo Francella.

El actor, famoso por su pasión incondicional por la “Academia”, se convirtió en el protagonista inesperado de la noche. Cuando el equipo de Avellaneda marcó el gol agónico que sentenció el triunfo sobre el “Millonario”, la cámara de televisión lo captó en el clímax de la celebración.

 

Francella fue ponchado en el instante en que la euforia se mezclaba con una profunda emoción. Se lo vio con el rostro conmovido, tomándose los ojos y, visiblemente, secándose las lágrimas, en una imagen que capturó la esencia pura de la pasión futbolera. 

La reacción del artista se viralizó al instante, siendo el testimonio más sincero de la alegría que desató el triunfo en el Estadio Presidente Perón.

