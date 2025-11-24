"Volvemos al club con una unidad", aseguró Gabriel Arias tras asumir en la villa

El club Villa San Antonio dio un paso adelante a su vida institucional porque ayer, durante la asamblea para renovación de autoridades, que se celebró en horas de la mañana, fue proclamado presidente Gabriel Arias en reemplazo de Gabriel Zambrano.

Arias se posesionó al frente de la institución por dos años (hasta el 2027) y lo acompañarán como miembros de la nueva mesa directiva en la función de vicepresidente, Gabriel Aranda y de tesorero, Juan Marcelo Britos Astigueta.

Con Gabriel Arias a la cabeza, la villa buscar recuperar terreno en el fútbol en el orden local, como así también en los torneos que organiza el Consejo Federal.

Arias ya estuvo al frente de la Villa San Antonio, pero ahora mostró esa faceta para conducir los destinos del club, a partir del engrandecimiento. El directivo, cuando se puso en campaña para llegar otra vez a la presidencia hizo llegar un mensaje que rápidamente generó expectativas en la masa de asociados.

"Volvemos al club como lo hicimos la primera vez con una unidad porque queremos que el cuarto grande vuelva a ser protagonista. Queremos que la Villa juegue el Federal A y para eso cada uno aportará su granito de arena", explicó Gabriel Arias.

Y agregó que "agradezco a quienes hicieron posible la unidad, algunos están acá y otros no pero lo más importante es que San Antonio volverá a despertar como lo hizo en el 2017 donde comenzamos con un proyecto y logramos el ascenso del 2018 y el tricampeonato del 2019, entre otras cosas. Ahora iremos todos juntos como en aquella ocasión porque Villa San Antonio es más grande que los nombres y el club está por encima de todos nosotros".

Gabriel Zambrano acompañará la nueva gestión como secretario y de delegado en la Liga y se producirá los regresos de Alejandro Papadopulos y de Raúl "Toti" Olarte entre otros nombres de experiencia.