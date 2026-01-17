Luciano Benavides: “Corro y entreno por la gloria”

inicia sesión o regístrate.
Luciano Benavides (30) vivió un emotivo Dakar 2025, en el que además de llevar su KTM oficial al cuarto lugar, se vio afectado en la primera semana por las circunstancias de carrera de su hermano Kevin, quien llegó al Dakar disminuido físicamente por severas lesiones.
En una temporada “de menos a más” Luciano se vio privado de pelear por el subcampeonato de Rally GP, al sufrir una caída en la etapa 1 del Marruecos, por lo que finalizó en el P4 de la categoría.
Repasando su exitosa trayectoria deportiva, Luciano conoció el Dakar con 13 años cuando fue a ver el paso de la caravana en Fiambalá, en el norte argentino, sin imaginar que una década después estaría en la línea de largada.
Su debut en el Dakar 2018 terminó en abandono, tras una fuerte caída en la etapa Salta-Belén. En el Dakar peruano de 2019 se clasificó en el P9, y en 2020 en Arabia Saudita logró un destacado 6º lugar, siendo el mejor argentino en la prueba. En 2021, una caída en la etapa 9, le provocó un fuerte golpe en el hombro y el consiguiente abandono. La consagración de su hermano Kevin trocó esa desilusión en una enorme alegría familiar.
El 2023 fue su mejor año deportivo, logrando un P6 en el Dakar con tres victorias de etapa y un brillante cierre en Marruecos donde conquistó el Campeonato del Mundo, superando a Toby Price por 4 puntos.
Luciano inició la temporada 2024 con un P7 en el Dakar, complicado por la rotura de motor en la sexta etapa. Además no pudo defender su título debido a la decisión de Husqvarna de no competir en el W2RC. Meses más tarde, en junio, tomó parte en el Desafío Ruta 40, días después del grave accidente de su hermano Kevin. Afectado por esa circunstancia, sufrió una caída en un sector de alta velocidad y se quebró la cadera. En el Rally de Marruecos volvió a la competición tras la lesión, en su debut con la marca KTM.
En plena recuperación de sus lesiones en la rodilla y en el hombro, Luciano será el abanderado de Argentina en la élite de las motos.
Su ambición
“En el Dakar pasado me costó mucho la mantener la concentración la primera semana, porque sabía en las condiciones que había llegado mi hermano Kevin y tenía miedo que le pasara algo. Quizá no tuve toda la energía puesta en mí y eso me retrasó. Luego que Kevin se retiró, tuve una segunda semana muy fuerte. Salió mi mejor versión y fui el más rápido durante la segunda mitad. El resultado final, el P4 muy cerca del podio ha sido mi mejor resultado, pero -siendo sincero- no me deja conforme. Luego mi temporada fue de menos a más. En Abu Dhabi – si bien es una carrera que me gusta mucho- no encontré un buen feeling con la moto y también terminé P4. Sudáfrica fue mucho mejor y fui segundo con un ritmo muy similar al de Daniel (Sanders). En Portugal hicimos una gran carrera, aunque como equipo creo que cometimos un error en la elección de neumáticos. Se rompían mucho y teníamos que cuidarnos sobre todo al final de los tramos. Luego llegamos a Marruecos que es la carrera que te define en qué lugar estás de cara al Dakar. Allí me caí el primer día. En ese accidente de Marruecos me rompí los ligamentos de la rodilla, me rompí un poco el hombro, me resentí de una vértebra en la espalda. Pero si en algo nos destacamos los Benavides es en la recuperación y confío en que físicamente voy a estar a la altura de las circunstancias en el Dakar. Creo que el Dakar será durísimo, pero eso es parte del juego. No vamos al Empty Quarter y por ello pienso que va a ser una carrera abierta hasta el final. Simplemente quiero hacer lo mejor todos los días. Quiero ser mi mejor versión y ganarme a mí mismo. Si hago eso, el gran resultado puede llegar. Uno siempre sueña con la gloria, para eso entreno y corro.”