Luciano Benavides: “Corro y entreno por la gloria”

Luciano Benavides (30) vivió un emotivo Dakar 2025, en el que además de llevar su KTM oficial al cuarto lugar, se vio afectado en la primera semana por las circunstancias de carrera de su hermano Kevin, quien llegó al Dakar disminuido físicamente por severas lesiones.

En una temporada “de menos a más” Luciano se vio privado de pelear por el subcampeonato de Rally GP, al sufrir una caída en la etapa 1 del Marruecos, por lo que finalizó en el P4 de la categoría.

Repasando su exitosa trayectoria deportiva, Luciano conoció el Dakar con 13 años cuando fue a ver el paso de la caravana en Fiambalá, en el norte argentino, sin imaginar que una década después estaría en la línea de largada.

Su debut en el Dakar 2018 terminó en abandono, tras una fuerte caída en la etapa Salta-Belén. En el Dakar peruano de 2019 se clasificó en el P9, y en 2020 en Arabia Saudita logró un destacado 6º lugar, siendo el mejor argentino en la prueba. En 2021, una caída en la etapa 9, le provocó un fuerte golpe en el hombro y el consiguiente abandono. La consagración de su hermano Kevin trocó esa desilusión en una enorme alegría familiar.

El 2023 fue su mejor año deportivo, logrando un P6 en el Dakar con tres victorias de etapa y un brillante cierre en Marruecos donde conquistó el Campeonato del Mundo, superando a Toby Price por 4 puntos.

Luciano inició la temporada 2024 con un P7 en el Dakar, complicado por la rotura de motor en la sexta etapa. Además no pudo defender su título debido a la decisión de Husqvarna de no competir en el W2RC. Meses más tarde, en junio, tomó parte en el Desafío Ruta 40, días después del grave accidente de su hermano Kevin. Afectado por esa circunstancia, sufrió una caída en un sector de alta velocidad y se quebró la cadera. En el Rally de Marruecos volvió a la competición tras la lesión, en su debut con la marca KTM.

En plena recuperación de sus lesiones en la rodilla y en el hombro, Luciano será el abanderado de Argentina en la élite de las motos.

Su ambición