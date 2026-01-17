Día Benavides: tras el título de Luciano, Kevin ganó la última etapa en Challenger

El Rally Dakar 2026 llegó a su fin y Kevin Benavides se llevó la última etapa de 103 kilómetros en Yanbú, en lo que respecta a la categoría Challenger. El salteño se impuso por tercera vez en un parcial de la competencia dakariana, y aventajó en 1min 13 seg a Charles Munster, de Luxemburgo. Más temprano, su hermano se consagró campeón de Motos, pasando a la historia como los primeros hermanos ganadores del Dakar y marcando en la historia al 17 de enero como fecha inolvidable.

El bicampeón argentino en Motos tuvo un Dakar positivo, en el que se mostró siempre con chances de ganar, aunque quedó un poco lejos en las etapas maratón y eso lo alejó de la lucha por el título, en una categoría con grandes contrincantes.

El español Pau Navarro, navegado por su compatriota Jan Rosa, se coronó campeón tras una firme travesía en el desierto de Arabia Saudita. Le alcanzó con llegar en el décimo puesto en Yanbú, ya que en los más de 8000 kilómetros sacó una gran diferencia: 23 min 22seg sobre el sudafricano Yasir Seaidan.

Navarro no ganó ningún parcial, pero dominó la clasificación de la quinta etapa en adelante, marcando un rendimiento parejo y regular del Taurus 336 piloteado por el joven de 21 años.

Los campeones del mundo Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, cerraron su participación con un quinto puesto en la etapa y terceros en la general, a poco más de media hora de Navarro. Un fuerte retraso en la etapa maratón cuando solo perdían unos minutos con el líder, los catapultó a más de una hora de diferencia. Si bien descontaron fuertemente, el tramo más grande del desierto árabe ya era historia, y jugaron una carrera contra el reloj. Asimismo, dejaron una gran imagen de lucha y trabajo.

Los navegantes argentinos Bruno Jacomy y Augusto Sáenz, del chileno Lucas del Río y la neerlandesa Puck Klassen, también tuvieron rendimientos sólidos: finalizaron 4º y 5º, con dos victorias por lado. Benavides finalmente su único séptimo en la tabla final, por lo que hubo cuatro argentinos en los primeros diez puestos.