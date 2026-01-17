PUBLICIDAD

Deportes

Luciano Benavides: "No tengo palabras para describir lo que siento"

El piloto salteño se consagró campeón del Rally Dakar 2026 tras una definición inédita, resuelta por apenas dos segundos. Emocionado, destacó la confianza con la que largó la etapa decisiva y definió la victoria como el día más feliz de su vida.
Sabado, 17 de enero de 2026 08:30
El piloto salteño Luciano Benavides se consagró ganador del Rally Dakar 2026 tras una definición inédita, resuelta por apenas dos segundos en la clasificación general. Se trata del mayor logro de su carrera deportiva y de un hito para el motociclismo argentino.

Tras cruzar la meta, Benavides expresó su emoción por la ajustada victoria: “No tengo palabras para describir lo que siento. Gané por dos segundos, es increíble. Yo sentía que iba a ganar, sentía que se podía, tenía esa sensación desde adentro. Es el día más feliz de mi vida”.

El salteño también destacó el valor especial de una consagración tan disputada. “Es la mejor manera de ganar. Cuando las victorias son fáciles se sienten de otra manera; esto fue distinto, mucho más fuerte”, señaló, en referencia a una competencia marcada por la exigencia extrema del desierto y la paridad entre los principales candidatos.

Sobre cómo afrontó la etapa decisiva, Benavides explicó que la clave estuvo en el control emocional y la concentración. “En la largada estuve muy tranquilo y enfocado en lo que yo quería”, afirmó.

La victoria de Luciano Benavides en el Dakar 2026 no solo lo ubica entre los grandes nombres de la disciplina a nivel mundial, sino que refuerza el protagonismo del deporte salteño en uno de los eventos más exigentes y prestigiosos del automovilismo internacional.

