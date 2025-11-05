El día que el actual campeón de la Copa Argentina se comió una goleada histórica ante Juventud Antoniana

"Tu papá nunca se olvida que en Salta se comieron 10", le solía cantar Godoy Cruz a Independiente Rivadavia cuando se disputaba el clásico entre el tomba y la lepra. Los tombinos hacían referencia a un partido histórico que se disputó muy lejos de la provincia cuyana, a 1260 kilómetros y que tuvo a Juventud Antoniana como protagonista de la mano de su goleador Rodolfo "Puma" Garnica. Hoy, 30 años después, la realidad es diferente e Independiente es el actual campeón de la Copa Argentina y jugará la Copa Libertadores 2026.

Rodolfo "Puma" Garnica hizo cinco goles esa tarde.

El partido de "la canción" y que marcó un antes y un después para ambos equipos, fue el 2 de abril de 1995 en el estadio Fray Honorato Pistoia. Esa tarde, Juventud Anoniana le ganó 10 a 1 a Independiente Rivadavia en un partido correspondiente al Torneo del Interior (a partir del año siguiente pasó a llamarse Torneo Argentino A, el actual Federal A).

Pereira, uno de los autores de los goles.

Para el santo fue la mayor goleada en su historia y también fue la peor goleada recibida para el conjunto mendocino. La gran figura fue el "Puma" Rodolfo Garnica, quien marcó cinco de los diez tantos, Marcelo Cil, Pereira, Valdiviezo, Cortés y Casas e/c, fueron los restantes autores. Magallanes había descontado para la lepra.

Lamentablemente para el santo, 30 años después la realidad es muy diferente: mientras la lepra goza de su primer título nacional, logró clasificar a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El santo está en el Federal A y el objetivo de 2026 será subir a la Primera Nacional.



