Jockey y Gimnasia jugarán hoy un partido clave en Limache

Esta tarde, a partir de las 16 horas, la cancha del Jockey Club en Limache será un verdadero hervidero cuando por la segunda fecha de la Liguilla del Campeonato Regional de rugby se enfrente el conjunto local y Gimnasia y Tiro buscando un triunfo que les permita seguir en carrera.

Es que luego de la derrota de ambos equipos salteños en la primera fecha, el que pierda quedará condenado a no tener ninguna posibilidad por el lugar al próximo regional.

Cabe recordar que los dos cayeron frente a Old Lions de Santiago del Estero y Los Tarcos de Tucumán, respectivamente, en la primera fecha y complicaron las chances que tienen de ganar las plazas para la zona campeonato de 2026.

Jockey Club de Salta, campeón del Regional B, jugó contra Old Lions, décimo del Regional A, en la Madre de Ciudades y no pudo aguantar un partido que lo tuvo por delante en el marcador. El quince de la rotonda de Limache estuvo condicionado por jugar con dos jugadores menos, uno por expulsión y otro por amarilla (10 minutos afuera) los últimos veinte minutos y finalmente cayó 30 a 17.

Por su parte, Gimnasia y Tiro, segundo del Regional A, no pudo contra Los Tarcos, noveno del Regional A, en su cancha de La Almudena al perder por un ajustado 17 a 15. El albo pudo igualar en los últimos minutos, pero la conversión final se fue desviada.

En un torneo tan corto, de solo tres fechas, perder complica a cualquiera por las pocas oportunidades que hay de recuperación. Los equipos que pelean por defender sus lugares en el Regional A quedaron mejor posicionados de cara a las dos jornadas que restan.

La liguilla de reclasificación continuará también hoy con el partido entre los tucumanos de Los Tarcos y Old Lions de Santiago del Estero.

La última fecha, el sábado 15, será clave para la definición del apasionante torneo relámpago.

Solo los dos primeros ganarán plazas para sus uniones para el Regional del NOA A de próximo año.