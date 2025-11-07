PUBLICIDAD

Kevin y Luciano Benavides
memes del superclásico
Zeballos
Recetas
Superclásico
deco
River Plate
Superclásico
Boca Juniors
Dique El Tunal
Deportes

Se viene la asamblea de Gimnasia y Tiro y Mentesana iría por su 7º reinado

El club albo procederá el llamado para renovación de autoridades, que será el próximo 19 de diciembre.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 01:37
No hay descanso en Gimnasia y Tiro. Si bien el plantel millonario finalizó su participación en la fase del reducido de la Primera Nacional y los jugadores se reencontrarán recién el próximo miércoles para conocer los planes a futuro, desde el lado de la directiva se trabaja para el llamado a asamblea de renovación de autoridades programada para el próximo viernes 19 de diciembre.
La mesa directiva del club de la Vicente López, que encabeza Marcelo Mentesana procederá a dar cumplimiento con lo que establece el estatuto social. Aún no se confirmó si el actual titular se presentará para ejercer el cargo por un séptimo mandato, pero a puertas cerradas ya hablan de su séptimo mandato.
Marcelo Mentesana asumió allá por el 2013 y en forma ininterrumpida ya lleva más de una década al frente del club. En el año 2023 para continuar en la presidencia y en una elección de autoridades, superó a Juan Carlos Ibire por 421 votos contra 147, es decir que logro reunir el 73% de los sufragios a favor.
Todavía está pendiente una reunión entre los dirigentes del albo para comenzar a definir la postulación de Mentesana para un nuevo período y de continuar con una serie de obras.
Durante la gestión de Mentesana, Gimnasia y Tiro logró el ascenso torneo Federal A (febrero de 2021 y luego a la Primera Nacional (diciembre 2023).
En materia de infraestructura fueron inauguradas las canchas de tenis en la zona de la Almudena y también se anunció la creación de un colegio secundario en el mismo lugar. Además, se puso en marcha el acondicionamiento de los campos de juego en el predio de Limache.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

