Se viene la asamblea de Gimnasia y Tiro y Mentesana iría por su 7º reinado

No hay descanso en Gimnasia y Tiro. Si bien el plantel millonario finalizó su participación en la fase del reducido de la Primera Nacional y los jugadores se reencontrarán recién el próximo miércoles para conocer los planes a futuro, desde el lado de la directiva se trabaja para el llamado a asamblea de renovación de autoridades programada para el próximo viernes 19 de diciembre.

La mesa directiva del club de la Vicente López, que encabeza Marcelo Mentesana procederá a dar cumplimiento con lo que establece el estatuto social. Aún no se confirmó si el actual titular se presentará para ejercer el cargo por un séptimo mandato, pero a puertas cerradas ya hablan de su séptimo mandato.

Marcelo Mentesana asumió allá por el 2013 y en forma ininterrumpida ya lleva más de una década al frente del club. En el año 2023 para continuar en la presidencia y en una elección de autoridades, superó a Juan Carlos Ibire por 421 votos contra 147, es decir que logro reunir el 73% de los sufragios a favor.

Todavía está pendiente una reunión entre los dirigentes del albo para comenzar a definir la postulación de Mentesana para un nuevo período y de continuar con una serie de obras.

Durante la gestión de Mentesana, Gimnasia y Tiro logró el ascenso torneo Federal A (febrero de 2021 y luego a la Primera Nacional (diciembre 2023).

En materia de infraestructura fueron inauguradas las canchas de tenis en la zona de la Almudena y también se anunció la creación de un colegio secundario en el mismo lugar. Además, se puso en marcha el acondicionamiento de los campos de juego en el predio de Limache.