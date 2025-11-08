PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
9 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Argentina - Primera Nacional
relatos de salta
Sociedad Rural Salteña
Narcoavioneta
Narcoavioneta
gastos primarios
Argentina - Primera Nacional
relatos de salta
Sociedad Rural Salteña
Narcoavioneta
Narcoavioneta
gastos primarios

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Triunfazo mayuatito en el Campeonato Argentino Juvenil M-17

Le ganó a Cuyo por 17 a 12 y el domingo 16 Los Mayuatitos visitarán a Tucumán, desde las 9.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 01:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Campeonato Argentino Juvenil M-17 2025 tuvo entre el viernes y ayer dos jornada apasionantes correspondiente a la segunda fecha, con el triunfo del seleccionado salteño Los Mayuatitos ante Cuyo por 17 a 12.
Cabe estacar que la próxima jornada ya será en formato Concentrado, el cual se desarrollará del 16 al 23 de noviembre próximo.
De esta manera y en la zona Campeonato, Buenos Aires le ganó 34 a 21 a Cordobesa; Rosario se impuso 39 a 21 a Tucumán, mientras que Santafesina derrotó 79 a 7 a Alto Valle y Salta le ganó a Cuyo 17 a 12.
El domingo 16 Los Mayuatitos visitarán a Tucumán, desde las 9.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD