Colapinto sube un puesto: cambió la grilla de partida para el GP de Brasil

La Fórmula 1 tiene todo listo para un domingo de acción en el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. Desde las 14 se pondrá en marcha la carrera que tuvo algunas modificaciones en la grilla tras el duro sábado.

En plena noche brasileña y en medio del parque cerrado de la máxima categoría, Red Bull rompió con ello y realizó algunos cambios en el auto de Max Verstappen, quien sorprendentemente clasificó 16°.

Producto del reemplazo de motor, sumado a otras piezas, y el setup, el vigente campeón del mundo saldrá desde la calle de boxes. Ante esto, los pilotos que se encontraban detrás de él avanzarán una colocación.

Estas son buenas noticias para Franco Colapinto, que tenía que estar en el cajón n°18, y finalmente largará en la decimoséptima posición en el Gran Premio de Brasil.

Fuente: Carburando