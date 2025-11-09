PUBLICIDAD

9 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Último momento: Ocon largará desde el pit lane y Colapinto avanza un lugar más en la grilla del GP de Brasil

Esteban Ocon rompió el parque cerrado, partirá desde el pit lane y Franco Colapinto avanzó un lugar más en la grilla de partida del GP de Brasil de Fórmula 1.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 10:30
Franco Colapinto en Brasil
La Fórmula 1 llevará a cabo desde las 14 el Gran Premio de Brasil en Interlagos, donde Franco Colapinto, que debía partir 18°, pero hubo una modificación, ya que Max Verstappen y Esteban Ocon partirán desde el pit lane, el argentino avanzó hasta el 16° lugar de la grilla.

En plena noche brasileña y en medio del parque cerrado de la máxima categoría, Red Bull rompió con ello y realizó algunos cambios en el auto de Max Verstappen, quien sorprendentemente clasificó 16°.

Producto del reemplazo de motor, sumado a otras piezas, y el setup, el vigente campeón del mundo saldrá desde la calle de boxes. Ante esto, los pilotos que se encontraban detrás de él avanzarán una colocación.

Pero minutos después, también se dio a conocer que el Haas de Esteban Ocon también rompíó el parque cerrado, partirá desde el pit lane y esto hizo que Colapinto finalmente largue desde el 16° puesto el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Fuente: Carburando

