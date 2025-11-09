Franco Colapinto posó junto a los hermanos Benavides en el GP de Brasil

Una imagen que unió al automovilismo y al motociclismo argentino se volvió viral durante el Gran Premio de Brasil 2025. El piloto Franco Colapinto se encontró con los hermanos Kevin y Luciano Benavides, dos referentes del Rally Dakar y orgullo de Salta, y la foto del encuentro no tardó en llenar las redes de mensajes de admiración.

Tomada en el circuito de Interlagos, la imagen reunió a tres grandes embajadores del deporte argentino que triunfan en escenarios internacionales.

Fueron los propios hermanos Benavides quienes publicaron la foto en sus historias de Instagram, acompañada por emojis de banderas argentinas y mensajes de aliento a Colapinto, gesto que rápidamente se replicó entre los fanáticos del automovilismo y el motociclismo.

Orgullo salteño en el GP de San Pablo

Los hermanos Benavides viajaron a San Pablo para presenciar el GP y coincidieron con Colapinto en los boxes del equipo Alpine. El joven piloto bonaerense vivió un fin de semana clave: fue confirmado como piloto oficial de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un paso histórico para el automovilismo nacional.

Por su parte, Kevin Benavides -piloto oficial de KTM y bicampeón del Rally Dakar en 2021 y 2023- junto a su hermano Luciano, también miembro de KTM Factory Racing y campeón mundial de Rally Raid 2023, continúan escribiendo capítulos dorados para el motociclismo argentino.