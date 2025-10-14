Tras la caída en Marruecos, Luciano Benavides confirmó su dura lesión y se enfocará para llegar al Dakar 2026

En el mismo rally donde se consagró campeón del mundo hace dos años, Luciano Benavides sufrió un duro accidente que lo preocupa de cara al Dakar 2026. En el Rally de Marruecos (Ralye du Maroc), el menor de los hermanos sufrió un accidente el lunes durante la etapa 1 de la competencia entre Fez-Erfoud y un día más tarde confirmó la gravedad de su lesión.

"Me cuesta digerir lo que me pasó ayer, venía sintiéndome muy bien, enfocado, concentrado y sin arriesgar demás. A 8 kms del refuel en una curva no muy rápida toque una piedra con la rueda trasera que no me dio tiempo a nada, cuando caí al piso la moto me rompió la rodilla. También me dañé los ligamentos de la clavícula, un fuerte golpe en el omoplato, el codo, entre otros", dijo Luciano en sus redes sociales.

"El dolor es bastante fuerte pero me duele más tener que empezar una recuperación a tan poco tiempo del Dakar cuando venía todo tan bien. Pero bueno así es este deporte y no hay más opción que mirar para adelante y ser positivo. En algunos días más voy a tener un panorama más claro de la situación. Voy a volver más fuerte".

Tras su lesión, el campeón del mundo de 2023 viajó a Barcelona y días más tarde iniciará su recuperación en Salta. Le quedarán menos de tres meses para poder llegar en óptimas condiciones a la prueba más exigente que se correrá nuevamente en Arabia Saudita entre el 3 y 17 de enero próximo.

El apoyo de su hermano Kevin

Si hay alguien que sabe de lesiones y recuperaciones en tiempo récord es Kevin Benavides, el hermano mayor de Luciano y dos veces ganador del Dakar (2021 y 2023). A través de las redes sociales le envió su apoyo de cara a lo que viene: "Ya sabes hermano, nada difícil viene fácil, vamos a recuperarse rápido. Ahí voy a estar para ayudarte a que sea así.Una piedra en el camino vos sabes que es normal encontrarse con una. Lo importante es volver para pasarla más fuerte".