Así están las tablas del Torneo Clausura tras el Superclásico

El fútbol argentino vivió una jornada cargada de emoción con la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, donde el Superclásico entre Boca y River se llevó todas las miradas. En una Bombonera repleta, el Xeneize ganó 2-0 y selló su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, en una tarde que puede marcar un quiebre en el cierre de la fase regular.
Con esta victoria, el equipo de Claudio Úbeda se afirmó como líder de la Zona A y aseguró su regreso a la máxima competencia continental tras dos años de ausencia. En tanto, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, sumó su octava derrota en los últimos diez partidos y quedó en una situación comprometida: depende de otros resultados para mantener el tercer lugar en la tabla anual y evitar el repechaje.
La derrota del Millonario abre el juego para Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que este lunes pueden superarlo en puntos si ganan sus respectivos partidos. Además, San Lorenzo y Racing aún mantienen chances matemáticas de acceder a la Libertadores, mientras que el resto de los equipos pelea por entrar a la Copa Sudamericana o por evitar el descenso a la Primera Nacional.
En el otro extremo de la tabla, el panorama sigue apretado: varios equipos buscan escapar del fondo y asegurar la permanencia antes de la última fecha de la fase regular, que definirá los ocho clasificados de cada zona a los playoffs del torneo.
El calendario continúa este domingo con Sarmiento vs Instituto, Banfield vs Aldosivi, Atlético Tucumán vs Godoy Cruz y Tigre vs Estudiantes; mientras que el lunes cerrarán la jornada Gimnasia vs Vélez, Riestra vs Independiente, Independiente Rivadavia, y Argentinos vs Belgrano.
En la fecha 16, última antes de los cruces eliminatorios, se jugarán partidos clave como Vélez vs River, Boca vs Tigre, Independiente vs Rosario Central y Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia, en simultáneo para evitar ventajas deportivas.
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif
|1
|Rosario Central
|66
|31
|18
|12
|1
|40
|15
|+25
|2
|Boca Juniors
|59
|31
|17
|8
|6
|50
|23
|+27
|3
|River Plate
|52
|31
|14
|10
|7
|41
|24
|+17
|4
|Argentinos
|51
|30
|14
|9
|7
|39
|21
|+18
|5
|Riestra
|51
|30
|13
|12
|5
|31
|17
|+14
|6
|Racing Club
|50
|31
|15
|5
|11
|41
|29
|+12
|7
|San Lorenzo
|50
|31
|13
|11
|7
|26
|20
|+6
|8
|Barracas Central
|48
|31
|12
|12
|7
|38
|34
|+4
|9
|Lanús
|47
|31
|12
|11
|8
|30
|23
|+7
|10
|Tigre
|46
|30
|12
|10
|8
|31
|23
|+8
|11
|Huracán
|46
|31
|12
|10
|9
|28
|26
|+2
|12
|Estudiantes (LP)
|42
|30
|11
|9
|10
|34
|34
|0
|13
|Independiente
|41
|30
|10
|11
|9
|35
|25
|+10
|14
|Central Cba (SdE)
|40
|30
|10
|10
|10
|37
|32
|+5
|15
|Ind Rivadavia
|39
|30
|9
|12
|9
|32
|34
|−2
|16
|Vélez
|39
|30
|11
|6
|13
|26
|32
|−6
|17
|Unión
|38
|31
|9
|11
|11
|31
|30
|+1
|18
|Def y Justicia
|38
|31
|10
|8
|13
|32
|39
|−7
|19
|Belgrano
|36
|30
|7
|15
|8
|26
|33
|−7
|20
|Platense
|35
|31
|8
|11
|12
|25
|33
|−8
|21
|Banfield
|35
|31
|9
|8
|14
|28
|38
|−10
|22
|Sarmiento (J)
|34
|31
|7
|13
|11
|23
|34
|−11
|23
|Talleres (Cba)
|33
|31
|7
|12
|12
|20
|27
|−7
|24
|Newell’s
|33
|31
|8
|9
|14
|25
|37
|−12
|25
|Instituto
|33
|31
|8
|9
|14
|24
|37
|−13
|26
|Gimnasia (LP)
|32
|30
|9
|5
|16
|18
|34
|−16
|27
|Atl Tucumán
|31
|30
|9
|4
|17
|31
|39
|−8
|28
|San Martín (SJ)
|28
|31
|6
|10
|15
|16
|30
|−14
|29
|Godoy Cruz
|28
|30
|4
|16
|10
|17
|34
|−17
|30
|Aldosivi
|28
|31
|7
|7
|17
|26
|44
|−18
|■ Clasifican a la Copa Libertadores: Campeón del Torneo Apertura (Platense), Campeón del Torneo Clausura, Campeón de la Copa Argentina y los 3 primeros de la Tabla Anual.
■ Clasifican a la Copa Sudamericana: los siguientes 6 equipos de la Tabla Anual.
■ Descenso directo: el último equipo de la Tabla Anual y el último de la tabla de promedios bajarán a la Primera Nacional.
■ Criterio de desempate: diferencia de gol, goles a favor, resultado entre sí, Fair Play o sorteo (para descensos: partido desempate).
|Clasifican a la Fase Final: los equipos ubicados del 1° al 8° puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
|#
|Equipo
|23
|24
|25
|Pts
|PJ
|Prom
|1
|River Plate
|85
|70
|52
|207
|113
|1.832
|2
|Boca Juniors
|62
|67
|59
|188
|113
|1.664
|3
|Racing Club
|60
|70
|50
|180
|113
|1.593
|4
|Rosario Central
|65
|47
|66
|178
|113
|1.575
|5
|Talleres (Cba)
|67
|72
|33
|172
|113
|1.522
|6
|Estudiantes (LP)
|62
|63
|42
|167
|112
|1.491
|7
|Vélez
|49
|76
|39
|164
|112
|1.464
|8
|Lanús
|57
|59
|47
|163
|113
|1.442
|9
|Argentinos
|54
|56
|51
|161
|112
|1.438
|10
|San Lorenzo
|64
|45
|50
|159
|113
|1.407
|11
|Huracán
|51
|62
|46
|159
|113
|1.407
|12
|Riestra
|0
|48
|51
|99
|71
|1.394
|13
|Independiente
|51
|63
|41
|155
|112
|1.384
|14
|Godoy Cruz
|63
|64
|28
|155
|112
|1.384
|15
|Def y Justicia
|58
|58
|38
|154
|113
|1.363
|16
|Barracas Central
|49
|49
|48
|146
|113
|1.292
|17
|Platense
|54
|57
|35
|146
|113
|1.292
|18
|Unión
|46
|60
|38
|144
|113
|1.274
|19
|Belgrano
|57
|49
|36
|142
|112
|1.268
|20
|Instituto
|52
|53
|33
|138
|113
|1.221
|21
|Atl Tucumán
|54
|50
|31
|135
|112
|1.205
|22
|Ind Rivadavia
|0
|46
|39
|85
|71
|1.197
|23
|Newell’s
|53
|49
|33
|135
|113
|1.195
|24
|Tigre
|47
|39
|46
|132
|112
|1.179
|25
|Central Cba (SdE)
|48
|42
|40
|130
|112
|1.161
|26
|Banfield
|53
|41
|35
|129
|113
|1.142
|27
|Gimnasia (LP)
|45
|48
|32
|125
|112
|1.116
|28
|Sarmiento (J)
|46
|35
|34
|115
|113
|1.018
|29
|San Martín (SJ)
|0
|0
|28
|28
|31
|0.903
|30
|Aldosivi
|0
|0
|28
|28
|31
|0.903
|■ El último puesto desciende a la Primera Nacional.