Así están las tablas del Torneo Clausura tras el Superclásico

El fútbol argentino vivió una jornada cargada de emoción con la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, donde el Superclásico entre Boca y River se llevó todas las miradas. En una Bombonera repleta, el Xeneize ganó 2-0 y selló su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, en una tarde que puede marcar un quiebre en el cierre de la fase regular.

Con esta victoria, el equipo de Claudio Úbeda se afirmó como líder de la Zona A y aseguró su regreso a la máxima competencia continental tras dos años de ausencia. En tanto, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, sumó su octava derrota en los últimos diez partidos y quedó en una situación comprometida: depende de otros resultados para mantener el tercer lugar en la tabla anual y evitar el repechaje.

La derrota del Millonario abre el juego para Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, que este lunes pueden superarlo en puntos si ganan sus respectivos partidos. Además, San Lorenzo y Racing aún mantienen chances matemáticas de acceder a la Libertadores, mientras que el resto de los equipos pelea por entrar a la Copa Sudamericana o por evitar el descenso a la Primera Nacional.

En el otro extremo de la tabla, el panorama sigue apretado: varios equipos buscan escapar del fondo y asegurar la permanencia antes de la última fecha de la fase regular, que definirá los ocho clasificados de cada zona a los playoffs del torneo.

El calendario continúa este domingo con Sarmiento vs Instituto, Banfield vs Aldosivi, Atlético Tucumán vs Godoy Cruz y Tigre vs Estudiantes; mientras que el lunes cerrarán la jornada Gimnasia vs Vélez, Riestra vs Independiente, Independiente Rivadavia, y Argentinos vs Belgrano.

En la fecha 16, última antes de los cruces eliminatorios, se jugarán partidos clave como Vélez vs River, Boca vs Tigre, Independiente vs Rosario Central y Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia, en simultáneo para evitar ventajas deportivas.

Tabla anual — Liga Profesional 2025 (Copas y Descenso) # Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif 1 Rosario Central 66 31 18 12 1 40 15 +25 2 Boca Juniors 59 31 17 8 6 50 23 +27 3 River Plate 52 31 14 10 7 41 24 +17 4 Argentinos 51 30 14 9 7 39 21 +18 5 Riestra 51 30 13 12 5 31 17 +14 6 Racing Club 50 31 15 5 11 41 29 +12 7 San Lorenzo 50 31 13 11 7 26 20 +6 8 Barracas Central 48 31 12 12 7 38 34 +4 9 Lanús 47 31 12 11 8 30 23 +7 10 Tigre 46 30 12 10 8 31 23 +8 11 Huracán 46 31 12 10 9 28 26 +2 12 Estudiantes (LP) 42 30 11 9 10 34 34 0 13 Independiente 41 30 10 11 9 35 25 +10 14 Central Cba (SdE) 40 30 10 10 10 37 32 +5 15 Ind Rivadavia 39 30 9 12 9 32 34 −2 16 Vélez 39 30 11 6 13 26 32 −6 17 Unión 38 31 9 11 11 31 30 +1 18 Def y Justicia 38 31 10 8 13 32 39 −7 19 Belgrano 36 30 7 15 8 26 33 −7 20 Platense 35 31 8 11 12 25 33 −8 21 Banfield 35 31 9 8 14 28 38 −10 22 Sarmiento (J) 34 31 7 13 11 23 34 −11 23 Talleres (Cba) 33 31 7 12 12 20 27 −7 24 Newell’s 33 31 8 9 14 25 37 −12 25 Instituto 33 31 8 9 14 24 37 −13 26 Gimnasia (LP) 32 30 9 5 16 18 34 −16 27 Atl Tucumán 31 30 9 4 17 31 39 −8 28 San Martín (SJ) 28 31 6 10 15 16 30 −14 29 Godoy Cruz 28 30 4 16 10 17 34 −17 30 Aldosivi 28 31 7 7 17 26 44 −18 ■ Clasifican a la Copa Libertadores: Campeón del Torneo Apertura (Platense), Campeón del Torneo Clausura, Campeón de la Copa Argentina y los 3 primeros de la Tabla Anual.

■ Clasifican a la Copa Sudamericana: los siguientes 6 equipos de la Tabla Anual.

■ Descenso directo: el último equipo de la Tabla Anual y el último de la tabla de promedios bajarán a la Primera Nacional.

■ Criterio de desempate: diferencia de gol, goles a favor, resultado entre sí, Fair Play o sorteo (para descensos: partido desempate).

Tabla de Posiciones — Torneo Clausura 2025 (Zona A) # Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Boca Juniors 26 15 7 5 3 26 12 +14 2 Unión 24 15 6 6 3 20 13 +7 3 Central Cba (SdE) 22 14 5 7 2 16 10 +6 4 Barracas Central 22 15 5 7 3 18 16 +2 5 Racing Club 22 15 6 4 5 15 13 +2 6 Estudiantes (LP) 21 14 6 3 5 16 15 +1 7 Banfield 21 15 6 3 6 14 19 −5 8 Belgrano 19 14 4 7 3 13 10 +3 9 Tigre 19 14 4 7 3 13 11 +2 10 Def y Justicia 19 15 5 4 6 14 17 −3 11 Huracán 19 15 5 4 6 9 14 −5 12 Argentinos 18 14 5 3 6 15 12 +3 13 Newell’s 14 15 3 5 7 13 22 −9 14 Aldosivi 13 15 3 4 8 8 16 −8 15 Ind Rivadavia 12 14 2 6 6 12 17 −5 Clasifican a la Fase Final: los equipos ubicados del 1° al 8° puesto de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Tabla de Posiciones — Torneo Clausura 2025 (Zona B) # Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Boca Juniors 26 15 7 5 3 26 12 +14 2 Unión 24 15 6 6 3 20 13 +7 3 Central Cba (SdE) 22 14 5 7 2 16 10 +6 4 Barracas Central 22 15 5 7 3 18 16 +2 5 Racing Club 22 15 6 4 5 15 13 +2 6 Estudiantes (LP) 21 14 6 3 5 16 15 +1 7 Banfield 21 15 6 3 6 14 19 −5 8 Belgrano 19 14 4 7 3 13 10 +3 9 Tigre 19 14 4 7 3 13 11 +2 10 Def y Justicia 19 15 5 4 6 14 17 −3 11 Huracán 19 15 5 4 6 9 14 −5 12 Argentinos 18 14 5 3 6 15 12 +3 13 Newell’s 14 15 3 5 7 13 22 −9 14 Aldosivi 13 15 3 4 8 8 16 −8 15 Ind Rivadavia 12 14 2 6 6 12 17 −5 Clasifican a la Fase Final: los equipos ubicados del 1° al 8° puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2025.