Feng shui: formas y colores perfectos para hogares armónicos

El dominio de esta filosofía se consolidó como una herramienta para crear ambientes donde la energía fluye y las personas experimentan una mayor sensación de bienestar. Esta corriente, cuyo nombre significa literalmente "viento y agua", se basa en la armonización de los espacios a través de los cinco elementos de la naturaleza: agua, madera, fuego, tierra y metal.

El principio fundamental del feng shui sostiene que todo es energía, tanto en el cuerpo humano como en los ambientes. Por ello, la disposición y elección de formas y materiales resulta determinante para canalizar esa energía de manera favorable.

En la actualidad, las formas redondeadas y ovaladas, como almohadones o muebles curvos, han cobrado protagonismo, ya que facilitan el flujo energético y contribuyen a que los espacios resulten más acogedores. Esta preferencia no es casual: se relaciona con la idea de que las formas puntiagudas pueden interrumpir la circulación de la energía, mientras que las curvas la suavizan y la distribuyen de manera equilibrada.

La selección de colores y materiales en el feng shui responde a la representación de los cinco elementos de la naturaleza. Los tonos grises y las formas redondas se asocian al metal, mientras que los marrones evocan la tierra. La elección de la paleta cromática y las texturas debe alinearse con las vibraciones que se desean potenciar en cada ambiente. Es importante conectar con el propio gusto y percepción, ya que la armonía también depende de la sensibilidad individual para identificar qué combinación de formas y colores resulta más adecuada.

En el ámbito de la decoración, el feng shui ha impulsado el uso de materiales orgánicos y formas naturales. Elementos como la madera, la piedra y el agua, así como la incorporación de fuentes y plantas, contribuyen a equilibrar la energía. En el caso de las plantas de interior, se recomendó optar por especies de hojas redondeadas y carnosas, que simbolizan crecimiento y vitalidad.

La aplicación del feng shui abarca tanto interiores como exteriores. Al abrir la puerta de una vivienda, las energías del entorno ingresan al hogar, por lo que resulta esencial observar qué influencias rodean el hogar.

Además, la disciplina contempla la existencia de "curas" para contrarrestar elementos arquitectónicos desfavorables, como vigas expuestas, que los maestros chinos denominan "flechas venenosas". Una solución sencilla consiste en pintar las vigas de blanco o evitar dormir bajo ellas, ya que pueden generar una sensación de alerta y dificultar el descanso.

La disposición de los muebles también incide en la calidad de la interacción social. Para fomentar el diálogo y la armonía en espacios como el living, se sugiere organizar los asientos en forma de L o en configuraciones ovaladas, lo que permite que todos los presentes se vean y se facilite la comunicación.

La calidez del lugar es prioridad frente al lujo. Lo esencial es cómo vibra el espacio y cómo se sienten los que lo habitan.

En cuanto a la selección de colores, elegir tonos suaves es lo más acertado en los dormitorios para propiciar el descanso, mientras que en áreas sociales como el living pueden emplearse colores más activos y formas que inviten a la conversación. La clave radica en adaptar la paleta y la disposición a la función de cada ambiente, siempre buscando que la energía fluya y se genere un entorno armónico.

El objetivo final del feng shui es lograr espacios donde las personas se sientan cómodas y puedan reponer energías. Se concluyó que la armonía en el hogar no solo favorece el bienestar individual, sino que también facilita la toma de decisiones, fortalece los vínculos y promueve la convivencia. Siempre nuestros espacios nos van a ayudar a reponer energías.

Laura Aguiló, experta en Feng Shui