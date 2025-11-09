El fuerte cruce de Juan Fernando Quintero con un periodista tras el Superclásico: “Jamás le haría la cama”

River cayó este domingo en la Bombonera ante Boca en el Superclásico, una derrota que profundizó la crisis deportiva y que lo tuvo a Juan Fernando Quintero como uno de los pocos en hablar antes de partir hacia la concentración.

El entrenador Marcelo Gallardo nuevamente se fue sin hacer declaraciones, por lo que los únicos que tomaron la palabra en el “Millonario” fueron el capitán Franco Armani y el volante colombiano.

Y Quintero terminó protagonizando un cruce con un periodista, cuando le recordó que había dado a entender que le “soltaron la mano al entrenador".

“Es tu percepción. Me parece que no eres profesional”, sentenció el volante, cara a cara con el cronista. “Discúlpame, cada quien tiene su profesión. Nadie pone nunca en duda la actitud como ser humano”, insistió.

A medida que hacía su descargo, Quintero parecía escalar la tensión con el comunicador. “Discúlpame, pero yo te lo digo de frente. Me dolió porque yo nunca te falté el respeto. Mi trabajo ha sido bueno, regular o malo, pero jamás le haría la cama a un entrenador. Y los otros menos”, sentenció.

“No estamos a la altura. Pero escarbar donde no hay, no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, y ojalá ganemos”, concluyó el colombiano, en uno de los momentos más comentados del postpartido.