Boca vs. River, EN VIVO: seguí el Superclásico del Torneo Clausura minuto a minuto

Este domingo a las 16.30, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, un partido que puede ser decisivo en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Claudio Úbeda llega en alza: lidera la Zona A y se posiciona segundo en la tabla anual, consolidando un presente sólido. En cambio, River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, atraviesa una racha negativa con ocho derrotas en los últimos diez partidos, lo que generó cuestionamientos de parte de los hinchas. Sin embargo, el técnico fue ratificado por el dirigente Stefano Di Carlo y renovó su contrato hasta diciembre de 2026.

El Millonario está obligado a ganar para mantener el tercer puesto y aspirar a superar al Xeneize en la última fecha, en busca del boleto directo; un empate podría dejarlo en zona de repechaje y aumentar la presión sobre el plantel y su entrenador.

Boca y River minuto a minuto

Boca y River, las formaciones

Boca y River, las estadísticas