VIDEOS. Superclásico Boca - River: los goles del “Changuito” Zeballos y Merentiel para poner el 2-0

inicia sesión o regístrate.
Boca toma ventaja en el Superclásico ante River con una actuación sólida y efectiva en la Bombonera. Exequiel “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel marcaron los tantos que ilusionan al público xeneize y acercan al equipo de Claudio Úbeda a la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Zeballos abrió el marcador antes del descanso
El primer golpe lo dio Exequiel Zeballos sobre el final del primer tiempo. A los 46 minutos, el delantero aprovechó un flojo rebote del arquero Franco Armani luego de un remate desde la medialuna del área. Con el arco a su disposición, el “Changuito” definió con tranquilidad y desató la euforia de los hinchas.
La jugada se originó tras un centro aéreo de Milton Giménez, que ganó de cabeza y provocó la confusión en la defensa millonaria. El tanto premió la insistencia de Boca, que hasta ese momento había dominado el juego en intensidad y presión.
Merentiel amplió la diferencia
Ya en el complemento, el equipo de Úbeda volvió a golpear rápido. A los 2 minutos, Zeballos encabezó una corrida formidable por el costado derecho y asistió a Miguel Merentiel, que solo tuvo que empujar la pelota para establecer el 2-0 parcial.
La sociedad entre ambos delanteros fue clave para sostener la ventaja y mantener a Boca en control del desarrollo del partido.
Camino a la clasificación
Con este resultado parcial, Boca se asegura un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y mantiene su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura. El equipo muestra un presente en alza, con seguridad en todas sus líneas y una delantera que marca la diferencia.