VIDEOS. Superclásico Boca - River: los goles del “Changuito” Zeballos y Merentiel para poner el 2-0

Boca toma ventaja en el Superclásico ante River con una actuación sólida y efectiva en la Bombonera. Exequiel “Changuito” Zeballos y Miguel Merentiel marcaron los tantos que ilusionan al público xeneize y acercan al equipo de Claudio Úbeda a la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Zeballos abrió el marcador antes del descanso

El primer golpe lo dio Exequiel Zeballos sobre el final del primer tiempo. A los 46 minutos, el delantero aprovechó un flojo rebote del arquero Franco Armani luego de un remate desde la medialuna del área. Con el arco a su disposición, el “Changuito” definió con tranquilidad y desató la euforia de los hinchas.

La jugada se originó tras un centro aéreo de Milton Giménez, que ganó de cabeza y provocó la confusión en la defensa millonaria. El tanto premió la insistencia de Boca, que hasta ese momento había dominado el juego en intensidad y presión.

Merentiel amplió la diferencia

Ya en el complemento, el equipo de Úbeda volvió a golpear rápido. A los 2 minutos, Zeballos encabezó una corrida formidable por el costado derecho y asistió a Miguel Merentiel, que solo tuvo que empujar la pelota para establecer el 2-0 parcial.

Boca pasa por arriba a River y estira la ventaja sobre el final del primer tiempo.

La sociedad entre ambos delanteros fue clave para sostener la ventaja y mantener a Boca en control del desarrollo del partido.

Camino a la clasificación

Con este resultado parcial, Boca se asegura un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y mantiene su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura. El equipo muestra un presente en alza, con seguridad en todas sus líneas y una delantera que marca la diferencia.