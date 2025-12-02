PUBLICIDAD

Homicidio en Salta
Salud bucal
Gabriela Cerruti
Turismo en Salta
Minería Inteligencia Artificial
Cámara de Diputados de la Nación
crisis del sistema carcelario
Peter Lamelas
Deportes

Cuándo se juegan las semifinales del Torneo Clausura: días y horarios de los partidos

El domingo Boca recibirá a Racing, mientras que el lunes será el Clásico Platense.
Martes, 02 de diciembre de 2025 17:10
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma para las semifinales del Torneo Clausura, donde Boca recibirá a Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata a Estudiantes.

El primer finalista se conocerá el domingo, cuando Boca reciba a Racing en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” a las 19, mientras que el lunes se disputará el “Clásico Platense” más importante de las últimas décadas a las 17.

El equipo de La Ribera llega a esta instancia tras derrotar en los octavos de final a Talleres de Córdoba por 2 a 0 y, posteriormente, hizo lo propio contra Argentinos Juniors por la mínima, con gol de Ayrton Costa.

En cuanto a Racing, dejó en el camino a River con el que jugó un difícil partido que finalizó 3 a 2 a favor del equipo de Gustavo Costas. En cuartos de final, superó en los penales a Tigre luego de igualar sin goles en los noventa minutos y el tiempo extra.

Por el lado de Estudiantes de La Plata, se convirtió en el centro de la polémica en los octavos de final luego de ganarle por 1 a 0 a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, y protagonizar el “espaldazo” en el pasillo al “Canalla”. En cuartos de final, superó por 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En tanto, Gimnasia La Plata es la sorpresa de estos playoffs, ya que en Santa Fe dejó en el camino a Unión por 2 a 1 y, posteriormente, también de visitante, eliminó a Barracas Central por 2 a 0.

 

 

