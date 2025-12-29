PUBLICIDAD

Empresas y negocios 2025
Minería
Asignación Universal por hijo
Senasa
Ruta nacional 68
red de trata de alumnas
Donald Trump
Revés judicial
La salud de Cristina
Boca Juniors
Deportes

La dirigencia de Boca ratificó a Úbeda como DT en 2026, cómo le fue al frente del xeneize hasta ahora

La dirigencia optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de “Miguelo”, entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 19:25
El ex ayudante de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda, fue confirmado como entrenador de Boca para la temporada 2026, en una decisión tomada por el presidente Juan Román Riquelme pese a la reciente eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

La dirigencia optó por sostener el proyecto iniciado tras el fallecimiento de “Miguelo”, entendiendo que el balance general del ciclo es positivo.

El ex ayudante de campo asumió el cargo el 8 de octubre y rápidamente logró encaminar al equipo en la segunda parte del año. Boca fue líder del Grupo A del Clausuraganó con autoridad el Superclásico frente a River en La Bombonera y consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos deportivos del club.

En números, el ciclo de Úbeda muestra solidez: dirigió ocho partidos oficiales, con seis victorias y apenas dos derrotas, un rendimiento del 75%, 13 goles a favor y solo cinco en contra

Todos los partidos que dirigió Claudio Úbeda en Boca

  • Boca 1-2 Belgrano (Exequiel Zeballos)
  • Barracas Central 1-3 Boca (Miguel Merentiel, Milton Giménez x2)
  • Estudiantes (LP) 1-2 Boca (Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos)
  • Boca 2-0 River (Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel)
  • Boca 2-0 Tigre (Ayrton Costa, Edinson Cavani)
  • Boca 2-0 Talleres (Miguel Merentiel x2)
  • Boca 1-0 Argentinos Juniors (Ayrton Costa)
  • Boca 0-1 Racing

