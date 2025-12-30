Histórica demanda de entradas para el Mundial

El Mundial 2026 ya empezó a romper marcas antes de que ruede la pelota. La FIFA informó que recibió más de 150 millones de peticiones de entradas desde la apertura de la fase de venta el pasado 11, una cifra inédita en la historia de la competencia. La magnitud del interés refleja una demanda 30 veces superior a la cantidad de tickets disponibles y expone un fenómeno de alcance verdaderamente global.

Las solicitudes llegaron desde más de 200 países y representan un volumen 3,4 veces mayor al total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados a lo largo de las 22 ediciones previas del Mundial, desde 1930. El dato dimensiona el impacto que genera la próxima Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones y 104 encuentros.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, subrayó: "La demanda, multiplicada por 30 en apenas 15 días, es una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados". En la misma línea, destacó: "Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol".

El proceso de solicitud será hasta el 13 de enero

Desde el organismo rector recordaron que el proceso de solicitud continuará abierto hasta el 13 de enero y que, una vez cerrado, se realizará un sorteo para garantizar igualdad de oportunidades. Quienes no resulten beneficiados tendrán nuevas chances en las siguientes etapas de venta, a medida que se liberen localidades.

Además, se confirmó que los precios no sufrirán modificaciones durante esta fase y los hinchas de selecciones clasificadas accederán a una categoría especial de 60 dólares válida para los 104 partidos, incluida la final.

En paralelo, la FIFA remarcó su política de reinversión al señalar que, como organización sin fines de lucro, destina los ingresos al desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro, con la expectativa de volcar el 90 % de las inversiones presupuestadas del ciclo 2023/2026.

El Mundial se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, en la edición con más partidos en la historia.