Kinesiólogos salteños
La gran final de la MLS
Detenido por pedido de captura
Narcotráfico en Argentina
DeCoArte Cerrillos
Frontera caliente
El Carril
Día Internacional de la Discapacidad
tránsito reducido
Circuito Mundial de Seven
Circuito Mundial de Seven

Los Pumas 7s firmaron su despegue en Ciudad del Cabo y expusieron autoridad ante Australia y Francia

Con una actuación sólida, sin grietas y con alto impacto ofensivo, el seleccionado argentino de rugby seven abrió la etapa sudafricana del Circuito Mundia con dos triunfos determinantes que lo vuelven a colocar en el foco de la competencia tras el traspié de Dubai.
Sabado, 06 de diciembre de 2025 10:39
Los Pumas '7 aplastaron a Australia y luego vencieron a Francia.
La segunda estación del World Rugby Sevens Series 2025-26 encontró a Los Pumas 7s en una versión renovada, más cercana a la de su mejor temporada y con el nivel de agresividad y precisión que el staff técnico había reclamado en la previa. Bajo el calor y la velocidad de Ciudad del Cabo, el equipo comandado por Santiago Gómez Cora no solo ganó, sino que dominó, ajustó errores recientes y envió un mensaje claro al resto de las potencias: Argentina volvió a estar en tiempo de protagonismo.

El impacto inicial tuvo forma de goleada. Con un 36-0 tajante frente a Australia, la victoria no fue solamente amplia en números, sino en concepto: presión alta, recuperación rápida y una estructura ofensiva sin titubeos. Los tries llegaron por intermedio de Santiago Mare, Marcos Moreta, Luciano González, Matteo Graziano (doblete) y Santiago Vera Feld, mientras que González aportó dos conversiones y Vera Feld sumó otra. Argentina no cedió metros, sostuvo el control del ruck y trabajó cada ataque con una lectura que desacomodó por completo al rival.

A ese arranque fulminante se sumó otra victoria que elevó el grado de confianza interna: Argentina se impuso 26-19 ante Francia, un rival que llegaba con antecedentes recientes a favor y que había frustrado a los albicelestes en Dubai. Los tries marcados por Santiago Vera Feld, Luciano González en dos oportunidades, y Martín Arrieta completaron una producción que combinó eficacia y madurez táctica. No fue solo revancha deportiva: fue respuesta ante un espejo que la semana pasada había expuesto fallas y desgaste.

El recorrido en Sudáfrica continuará a las 13.35, cuando el seleccionado cierre su participación en el Grupo B frente a España. Un triunfo lo depositará sin sobresaltos en instancias decisivas y, sobre todo, confirmará la recuperación tras el último lugar en Dubai, donde el equipo quedó lejos del rendimiento que lo distinguió a lo largo de la temporada anterior.

En Ciudad del Cabo, Los Pumas 7s volvieron a construir su juego desde la fortaleza física, la administración inteligente del ritmo y la convicción en defensa. Si el mensaje inicial del circuito era la necesidad de recuperar intensidad, la respuesta llegó sin rodeos: el plantel entendió, ajustó y ejecutó. Lo que se vio en Sudáfrica no fue solo un buen inicio de fecha, sino un retorno a la identidad competitiva que convirtió a este grupo en una referencia indiscutida del rugby seven mundial.

