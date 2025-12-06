Arboles caídos y semáforos confusos, complican el tránsito en la ruta 68

El viernes en la mañana, un fuerte tronar se sintió en las inmediaciones del sémaforo de Los Álamos, sobre la ruta 68.

En pleno corte del tránsito para el paso de los vehículos, la mitad de un viejo álamo se derrumbó sobre parte de la ruta, la banquina y arrasó con los cables. Todo ocurrió antes del fuerte temporal de viento y lluvia que se desató ayer en la tarde en la ciudad de Salta y el valle de Lerma.

Hoy, ya pasadas 24 horas, los vecinos de Los Álamos y los transeúntes de la zona están a la espera de que se retiren los restos del árbol pero que además se tomen las medidas de precaución necesaria. "El árbol es viejísimo, se cayó solo una parte y todavía resta lo que está a punto de derrumbarse. Es un peligro", expresaron los vecinos.

Mientras se espera que se retiren los restos del árbol, los vecinos advierten que la banquina es intransitable. "Es fin de semana y este semáforo se carga de vehículos de una forma terrible, entonces los vehículos, los colectivos y las motos se bajan para poder ir más rápido en el pase de luces y nosotros quedamos en un peligro terrible", expresó Marta que vive en la zona, donde además también se ubica una escuela primaria, donde quedaron todos los cables tirados sobre la institución.

Lo peor del caso, es que el siniestro ocurrió el viernes en la mañana, y el lunes siendo feriado, los vecinos estiman que recién a fines de la semana que viene podrán tener alguna solución a esta situación.

Paso o no paso

A unos metros de Los Álamos se encuentra la rotonda de ingreso a barrio Santa Ana, donde la lluvia generó un mal funcionamiento de los semáforos. Mientras los conductores tratan de escapar de la ciudad y otros buscan llegar la ciudad de Salta, lo más rápido posible, el semáforo se encuentra con la luz roja y la verde encendida al mismo tiempo.

En ese escenario, se encontraron los conductores a lo largo de esta mañana, y ante el temor de un choque, todos se miraron para ver, quién tenía el paso o quién lo daba para evitar un siniestro.