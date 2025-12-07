VIDEO. Polémica en Boca: la furiosa reacción de Paredes por la salida de Zeballos

En medio del partido que Boca Juniors disputó ante Racing Club en La Bombonera, la salida de Exequiel Oscar Zeballos generó una fuerte controversia y quedó marcada por la contundente reacción de Leandro Paredes, quien expresó su descontento con la decisión del entrenador Claudio Úbeda.

La situación se produjo cuando Zeballos fue reemplazado y enviado al banco de suplentes, pese a ser uno de los futbolistas con un rendimiento aceptable dentro del campo de juego. Las cámaras captaron el momento en el que Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, reaccionó visiblemente molesto, acompañando sus palabras con un gesto elocuente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video del mediocampista no tardó en recorrer las distintas plataformas digitales y generó múltiples interpretaciones entre los hinchas y la prensa, ya que la reacción ocurrió en un contexto delicado del partido y evidenció la sorpresa del propio plantel ante la modificación táctica. El comentario lanzado por Paredes reflejó el desacuerdo con la salida del “Canguito”, quien había mostrado desequilibrio y participación en el ataque del equipo.

La decisión de Úbeda de hacer ingresar a Alan Velasco en lugar de Zeballos no sólo alteró el desarrollo del juego, sino que también encendió la polémica en el mundo Boca. En las tribunas y en las redes sociales, numerosos simpatizantes manifestaron su malestar y cuestionaron el cambio, al considerar que debilitó el funcionamiento ofensivo del equipo en un momento clave.

De esta manera, la sustitución se transformó en uno de los focos de debate tras la derrota ante Racing, sumando un nuevo capítulo de tensión en un cierre de temporada cargado de frustración para el conjunto “Xeneize”.

Úbeda defendió la salida de Zeballos

Después de la eliminación de Boca Juniors de los Playoffs del Torneo Clausura, el director técnico Claudio Úbeda brindó su análisis en conferencia de prensa y se refirió, principalmente, al cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco, una decisión que generó un fuerte revuelo entre los hinchas y se convirtió en uno de los puntos más debatidos de la derrota ante Racing Club en La Bombonera.

El entrenador explicó los motivos que lo llevaron a retirar del campo de juego al “Canguito”, quien había tenido un desempeño correcto y aportaba profundidad por las bandas. “Vi a Zeballos cansado y por eso decidí sacarlo”, señaló Úbeda, al tiempo que justificó el ingreso de Velasco con una búsqueda táctica diferente. “Con el ingreso de Alan busqué una característica para jugar por el sector derecho, que pueda sumarse a la mitad de cancha para tener mayor control del juego. Esa era la idea, pero no lo pudimos hacer”, reconoció.

La modificación no cayó bien en las tribunas y fue cuestionada de inmediato por gran parte del público, que entendió que el cambio le quitó desequilibrio ofensivo al equipo en un momento clave del encuentro. La reacción de algunos futbolistas y la posterior viralización de imágenes en redes sociales generaron aún más polémica alrededor de la decisión técnica.

Su continuidad en Boca

Pensando en el futuro, el DT admitió la frustración por no haber alcanzado la final y dejó abierta la puerta a definiciones importantes. “Vamos a pensar cómo sigue todo y hablaremos con Román para lo que viene. No queríamos terminar la temporada ahora”, expresó. Además, evitó excusas arbitrales tras la derrota: “Hablar mal del árbitro después de perder no se puede, no me voy a escudar en esas cuestiones”.

Finalmente, Úbeda lamentó no haber podido darle una alegría al hincha. “Cuando uno pierde tiene pocas explicaciones. Queríamos ganar y jugar la final, y me duele no haber podido darle eso a la gente”, concluyó, en un cierre marcado por la autocrítica y el debate que dejó el polémico cambio.