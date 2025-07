Todo listo para la noche del "Camino al título" en el Delmi

La recta final llega a su fin. Es que este viernes, desde las 21.00 horas, el microestadio Delmi será escenario de otra gran fiesta de los puños cuando en el denominado" Camino al título" se enfrenten la gran promesa salteña Germán "La Bomba" Alfaro ante el cordobés Kevin "Warrior" Brizuela, en un combate por los medio pesados.

De esta manera, organizado por PDF Promotions y auspiciado por el Nuevo Casino Alberdi, la pelea estelar estará pactada a 8 round, mientras que en la pelea de semifondo profesional y por la categoría welter, Enzo "El Animal" Choque se enfrentará ante Ángel "Cirujano" Reynaga, en otro combate que promete una lluvia de puños.

Alfaro tiene en su haber 7 peleas ganadas, mientras que Brizuela cosechó hasta el momento 5 victorias, por que lo que la paridad puede dar grandes sorpresas con dos púgiles que buscarán un pasaje al próximo título argentino a disputarse en septiembre próximo.

Cabe destacar que el pesaje de los dos combates profesionales se realizará esta tarde a partir de las 17 en las instalaciones del Nuevo Casino Alberdi, en donde se llevará a cabo el primer "cara a cara" y posterior conferencia de prensa.

Pero lo cierto es que la velada también estará animada por 10 combates amateurs de primer nivel con promesas que mostrarán todo su potencial pensando en su desembarco en la arena profesional.

El pesaje de los boxeadores amateurs se realizará mañana viernes a las 10.00 hs en el Club de Boxeo Privado, Caseros 1836.

La grilla amateur

60kg: Ian Coffler vs Santiago Gonzales.

60kg: Diogo Gonzales. vs Jesús Apareció.

69kg: Tomás Jaime vs Nicolás Guerrero.

70kg: Benjamín Pereyra vs Tomás Coco.

75kg: Roberto Ovejero vs Benjamín Rosales.

66kg: Santino Brunelli vs Fabricio Castillo.

75kg: Maximiliano Díaz vs Lautaro Cruz.

75kg: Facundo Morales vs Valentino Agüero.

64kg: Daniel Cruz vs Federico Ruiz.

91kg: Lucas Fortunato vs Mauro Herrera.